الخنزيرة.. سيارة تفضح جدو حبيبي أمام الفنانة بشرى .. صور

عمل سينمائي ودعنا من خلاله الراحل العظيم محمود يس، شاركته البطولة واحدة من أهم الفنانات القديرات لبنى عبد العزيز، ليعود بنا هذا الفيلم إلى حقبة زمن الفن الجميل بأعماله الهادفة التي تكمن داخلها رسالة تربوية هامة يريد إيصالها إلى جمهور المشاهدين، رسالة تساهم في محاولة عمل حلقة وصل لربط جيل الأجداد بأحفاده من فيلم " جدو حبيبي".

يتناول فيلم " جدو حبيبي " قصة فتاة شابه تدعى فكرية أو فيكي والتي قامت بدورها الفنانة بشرى، تعيش بمفردها في لندن بعد وفاة والديها، فقدت كل ما تملك حينما ضاربت بكل أموالها بالبورصة وانهارت، لم تعد تعرف من أين ستجلب المال لتستطيع العيش، إلى ان جاءت لها رسالة من إحدى مستشفيات مصر من الدكتور المعالج لجدها حسين والذي جسده الراحل القدير محمود يس، يخبرها بأن جدها يعاني من سوء حالته الصحية وانه متواجد بالعناية المركزة ويريد رؤيتها.

لبت فكرية نداء جدها وبالفعل سافرت إلى مصر، وذهبت إلى المستشفى لتجد جدها يرفض البقاء بها ويريد الذهاب إلى المنزل و استكمال علاجه هناك، وكان سبب إصراره هذا هو مصاريف العلاج بالمستشفى، لتكتشف حينها فكرية بخل جدها الشديد رغم ثرائه الفاحش، وبعد ذهابهما إلى المنزل بدأت المفارقات الكوميدي تحدث بين فيكي وجدها، وخاصة بعد استقلالهما لسيارته العتيقة التي تشبه صفاته وقد سادها الغبار من كل جانب لقلة استخدامها.

كانت قد أنتجت هذه السيارة في فترة السبعينيات من القرن الماضي والتي حملت شعار النجمة العريقة شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، و اخذت هذه السيارة شهرة واسعة منذ بداية انطلاقها وحتى وقتنا هذا حيث الطراز الأكثر شهرة في تاريخ إصدارات هذه الشركة W115.

كان دائما ما يطلق المصريون ألقاب عديدة على كل ما يثير إعجابهم من السيارات على حسب كفاءتها وتصميم الهيكل الخارجي لها، كالطراز W115 الذي اشتهر بلقب السيارة " الخنزيرة " والتي كان لا يمتلكها سوى الأثرياء فقط، والتي استمدت قوتها من محرك سعة 2000 سي سي متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

وللعلم ما زالت السيارة MERCEDES BENZ W115 تنافس في السوق المصرية للسيارات المستعملة حتى وقتنا هذا بمتوسط سعر يصل إلى 80 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن فيلم جدو حبيبي بطولة كل من " محمود يس، لبنى عبدالعزيز، حسن مصطفى، يوسف داوود، بشرى، أحمد فهمي، سامي مغاوري، عبدالله مشرف، إيمان السيد، أحمد مالك، وائل علاء " ومن تأليف زينب عزيز، و إخراج علي إدريس، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 1 فبراير من العام 2012.