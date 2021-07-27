عريس بلا جزمة.. حدوتة سيارة مرسيدس في فيلم شعبان تحت الصفر| صور

"جوازنا ولا الجزمة، هو في أهم من الجزمة بتاعتي اللي راحت.. عريس بلا جزمة.. ينفع أروح لأبوكي بزنوبه وأبقى رايح أطلب زوبه بشبشب زنوبه " واحد من أشهر مشاهد سينما ثمانينيات القرن الماضي، والذي جسد معاناة وتحول حياة شاب تحت خط الفقر بل تحت الصفر، لينضم فجأة بدون أي مقدمات إلى فئة الأثرياء ذوي الملايين، ثم يعود ثانية بلا حول منه ولا قوة إلى نقطة الصفر بنفس سرعة صعوده، من رائعة الفيلم الشهير " شعبان تحت الصفر ".

فيلم شعبان تحت الصفر

شعبان محمود الغطريفي شاب بسيط وقروي ما زال على فطرته الطيبة التي خلقه الله عليها، يعمل كموظف في جمعية الإصلاح الزراعي بقريته، وقد جسد شخصيته الفنان عادل إمام، دخله الشهري لا يتعدى الـ 28 جنيهًا، وفي نفس الوقت مطالب بتوفير شقة الزوجية بمبلغ أولي 2000 جنيه، وهذا الشرط الأساسي لقبول والد حبيبته زينب طلب الزواج، وقامت بدور حبيبته هذه الفنانة إسعاد يونس.

فيلم شعبان تحت الصفر

وكان هناك أحد أفراد عائلة شعبان رجل ثري للغاية يُدعى إبراهيم الغطريفي والذي جسد دوره الفنان الراحل عماد حمدي، عاش وحيدًا بعد أن سافر نجله فريد للخارج هروبًا من الحكم عليه في جريمة قتل، وتوفي إبراهيم لتؤول ثروته هنا مقسمة على جميع أفراد عائلته، ليظهر بعد الطامعين ويخططون في استغلال شعبان بسذاجته وطيبته في انتحال شخصية فريد وتقسم الثروة بينهم، ولكن لم يدم هذا الحلم طويلأ فقد تم القبض على شعبان بتهمة القتل أولًا بدلًا من فريد ثم التزوير في أوراق رسمية.

فيلم شعبان تحت الصفر

ولكن ما جذب أعين الجمهور بشكل كبير في بداية أحداث فيلم " شعبان تحت الصفر " هي الجولة الطويلة التي أخذتها أيقونة سيارات حقبة ثمانينيات القرن الماضي، والتي كانت بالطبع تحمل علامة النجمة الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، هذه الشركة العريقة التي تم تأسيسها في العام 1926، على يد ثلاثة من أهم رائدي صناعة السيارات في العالم، ألا وهم كارل بنز و فيلهلم مايباخ و جوتليب دايملر.

فيلم شعبان تحت الصفر

وكانت لظهور هذه السيارة طابع خاص خلال أحداث الفيلم، للمكانة الكبيرة التي تحتلها في قلوب المشاهدين حيث كانت من الطراز الأشهر في الشوارع المصرية فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، هذا الطراز الذي أخذ شعبية خاصة وكبيرة لدى المصريين، والدليل على ذلك إطلاق أحد الألقاب الغريبة الطريفة على هذه السيارة وهي العادة التي يشتهر بها المصريين بإطلاق الألقاب الغريبة على كل ما يثير إعجابهم، فتم إطلاق لقب " الخنزيرة " على السيارة الأنيقة MERCEDES BENZ W115.

MERCEDES BENZ W115

ينضم الطراز W115 إلى الفئة الكلاسيكية التي أطلقتها الشركة الألمانية تحت اسم MERCEDES BENZ E200، و كان قد خرج الطراز الشهير بالـ " خنزيرة " MERCEDES BENZ W115 إلى النور لأول مرة في العام 1968، ومنذ بداية طرحه في السوق العالمي للسيارات وهو يتربع عرش أكثر السيارات مبيعًا.

MERCEDES BENZ W115

واستمدت السيارة MERCEDES BENZ W115، قوتها من خيارين من المحركات، الأول منها مكون من 4 أسطوانات بسعة 2000 سي سي، والثاني مكون من 6 أسطوانات بسعة 3000 سي سي، ويتصل محركيها بناقل حركة أتوماتيكي الأداء من 4 سرعات، ومازالت هذه السيارة تنافس بقوة في السوق المصري للسيارات المستعملة حتى وقتنا هذا، رغم توقف إنتاجها في العام 1967، بمتوسط سعر يصل إلى 80 ألف جنيه.

MERCEDES BENZ W115

جدير بالذكر أن فيلم شعبان تحت الصفر بطولة كلًا من " عماد حمدي، جميل راتب، عادل إمام، أحمد راتب، إسعاد يونس، إيمان سركيس، صلاح نظمي، شعبان حسين، أحمد ماهر، علي الشريف، علية عبد المنعم، رشاد فرج، أنجيل آرام، زيزي مصطفى، أحمد عدوية، هانم محمد، حسن حسين، حافظ أمين " ومن تأليف وقصة وسيناريو وحوار سمير عبد العظيم، و إخراج هنري بركات، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 19 سبتمبر من العام 1980.