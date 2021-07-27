عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عريس بلا جزمة.. حدوتة سيارة مرسيدس في فيلم شعبان تحت الصفر| صور

عريس بلا جزمة.. حدوتة
عريس بلا جزمة.. حدوتة سيارة مرسيدس في فيلم شعبان تحت الصفر

"جوازنا ولا الجزمة، هو في أهم من الجزمة بتاعتي اللي راحت.. عريس بلا جزمة.. ينفع أروح لأبوكي بزنوبه وأبقى رايح أطلب زوبه بشبشب زنوبه " واحد من أشهر مشاهد سينما ثمانينيات القرن الماضي، والذي جسد معاناة وتحول حياة شاب تحت خط الفقر بل تحت الصفر، لينضم فجأة بدون أي مقدمات إلى فئة الأثرياء ذوي الملايين، ثم يعود ثانية بلا حول منه ولا قوة إلى نقطة الصفر بنفس سرعة صعوده، من رائعة الفيلم الشهير " شعبان تحت الصفر ".

فيلم شعبان تحت الصفر

شعبان محمود الغطريفي شاب بسيط وقروي ما زال على فطرته الطيبة التي خلقه الله عليها، يعمل كموظف في جمعية الإصلاح الزراعي بقريته، وقد جسد شخصيته الفنان عادل إمام، دخله الشهري لا يتعدى الـ 28 جنيهًا، وفي نفس الوقت مطالب بتوفير شقة الزوجية بمبلغ أولي 2000 جنيه، وهذا الشرط الأساسي لقبول والد حبيبته زينب طلب الزواج، وقامت بدور حبيبته هذه الفنانة إسعاد يونس.

فيلم شعبان تحت الصفر

وكان هناك أحد أفراد عائلة شعبان رجل ثري للغاية يُدعى إبراهيم الغطريفي والذي جسد دوره الفنان الراحل عماد حمدي، عاش وحيدًا بعد أن سافر نجله فريد للخارج هروبًا من الحكم عليه في جريمة قتل، وتوفي إبراهيم لتؤول ثروته هنا مقسمة على جميع أفراد عائلته، ليظهر بعد الطامعين ويخططون في استغلال شعبان بسذاجته وطيبته في  انتحال شخصية فريد وتقسم الثروة بينهم، ولكن لم يدم هذا الحلم طويلأ فقد تم القبض على شعبان بتهمة القتل أولًا بدلًا من فريد ثم التزوير في أوراق رسمية.

فيلم شعبان تحت الصفر

ولكن ما جذب أعين الجمهور بشكل كبير في بداية أحداث فيلم " شعبان تحت الصفر " هي الجولة الطويلة التي أخذتها أيقونة سيارات حقبة ثمانينيات القرن الماضي، والتي كانت بالطبع تحمل علامة النجمة الألمانية مرسيدس بنز  MERCEDES BENZ، هذه الشركة العريقة التي تم تأسيسها في العام 1926، على يد ثلاثة من أهم رائدي صناعة السيارات في العالم، ألا  وهم كارل بنز و فيلهلم مايباخ و جوتليب دايملر.

فيلم شعبان تحت الصفر

وكانت لظهور هذه السيارة طابع خاص خلال أحداث الفيلم، للمكانة الكبيرة التي تحتلها في قلوب المشاهدين حيث كانت من الطراز الأشهر في الشوارع المصرية فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، هذا الطراز الذي أخذ شعبية خاصة وكبيرة لدى المصريين، والدليل على ذلك إطلاق أحد الألقاب الغريبة الطريفة على هذه السيارة وهي العادة التي يشتهر بها المصريين بإطلاق الألقاب الغريبة على كل ما يثير إعجابهم، فتم إطلاق لقب " الخنزيرة " على السيارة الأنيقة MERCEDES BENZ W115.

MERCEDES BENZ W115

ينضم الطراز W115 إلى الفئة الكلاسيكية التي أطلقتها الشركة الألمانية تحت اسم MERCEDES BENZ E200، و كان قد خرج الطراز الشهير بالـ " خنزيرة " MERCEDES BENZ W115 إلى النور لأول مرة في العام 1968، ومنذ بداية طرحه في السوق العالمي للسيارات وهو يتربع عرش أكثر السيارات مبيعًا.

MERCEDES BENZ W115

واستمدت السيارة MERCEDES BENZ W115، قوتها من خيارين من المحركات، الأول منها مكون من 4 أسطوانات بسعة 2000 سي سي، والثاني مكون من 6 أسطوانات بسعة 3000 سي سي، ويتصل محركيها بناقل حركة أتوماتيكي الأداء من 4 سرعات، ومازالت هذه السيارة تنافس بقوة في السوق المصري للسيارات المستعملة حتى وقتنا هذا، رغم توقف إنتاجها في العام 1967، بمتوسط سعر يصل إلى 80 ألف جنيه.

MERCEDES BENZ W115

جدير بالذكر أن فيلم شعبان تحت الصفر بطولة كلًا من " عماد حمدي، جميل راتب، عادل إمام، أحمد راتب، إسعاد يونس، إيمان سركيس، صلاح نظمي، شعبان حسين، أحمد ماهر، علي الشريف، علية عبد المنعم، رشاد فرج، أنجيل آرام، زيزي مصطفى، أحمد عدوية، هانم محمد، حسن حسين، حافظ أمين " ومن تأليف وقصة وسيناريو وحوار سمير عبد العظيم، و إخراج هنري بركات، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 19 سبتمبر من العام 1980.

سيارات سيارات الأفلام سيارات المشاهير فيلم شعبان تحت الصفر MERCEDES BENZ W115 افلام عادل امام

موضوعات متعلقة

فرفشني يا ببلاوي.. حكاية سيارة 128 مع محمد هنيدي | صور

العيد فرحة مااااء.. تعرف على سيارة محمد سعد في بوحة | صور

الشقة من حق الزوجة.. حدوتة بيجو 504 مع محمود عبد العزيز | صور

مون شيري.. قصة سيارة من القرن الماضي ظهرت مع سميرة سعيد | صور

انتوا كده كلكوا..اعرف قصة السيارة التي ظهرت مع محمد أنور في الكليب | صور

ترشيحاتنا

بالصور والبيانات.. ننشر قائمة أوائل الدبلومات الفنية لعام 2021

تعاون بين القوات المسلحة والكنيسة الأرثوذكسية لتوفير الأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة

الصحة السعودية: الجرعتان من لقاحات كورونا فعالة ضد السلالات المتحورة

الأول على مدارس التكنولوجيا التطبيقية لـ"صدى البلد": حلمي تحقق بالالتحاق بكلية الهندسة

بسبب اسم الطفلة.. سيدة تقاطع شقيقتها بعد وفاة ابنتها

أول تعليق من وزير الري بعد موافقة "النواب" على قانون الموارد المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلوا الكفن.. تحرك متوفى داخل النعش أثناء الصلاة عليه بالبحيرة|ما القصة؟

مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

إحالة بهاء كشك الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي لفضيلة المفتي ..شاهد

صرف 100 ألف جنيه تعويضا لأسرة متوفى عقار الوراق المنهار

خبير بريطاني : سنودع الجزء الأكبر من وباء كورونا بحلول أكتوبر

سهرة حمرا واغتصاب|التحريات تكشف تفاصيل مثيرة في مقتل مضيفة ملهى ليلي

ننشر أسماء أوائل الدبلومات الفنية2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد صبي شجاع ينقذ أخته من بين فكي أسد مفترس

شاهد قطة مولودة بـ4 آذان.. ومفاجأة بعد تبنيها.. صور

شاهد| ميت يستيقظ داخل النعش في البحيرة.. ومفاجأة بعد الكشف عليه.. فيديو

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

فيديو

فيديو جراف| دياب ليس الأول.. أزمات المطربين مع نصر محروس

فيديوجراف.. فنانون مصريون ونسخة عالمية لهم في لوحات شهيرة

نعم أحب الآن.. أشهر الغراميات التي عاشتها إليسا

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

هدى الشاذلي تكتب: حياة كريمة لشعب كريم

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

خلينا متفقين إن الأصول أولاً وقبل أي شيء

شريف سمير

موت .. وفضيحة!

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ