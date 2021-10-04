نشرة اخبار البرلمان| رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى حرب أكتوبر المجيدة.. وتشريعية النواب توافق على 8 قرارات للسيسي بشأن اتفاقيات دولية

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم السبت، نرصدها في السطور التالية:

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى حرب أكتوبر المجيدة

الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه ..تشريعية البرلمان توافق على تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة

وكيل إفريقية النواب: تعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة السمراء في مقدمة أولوياتنا





برلماني : سعر البنزين فى مصر لا يتأثر بأزمة الطاقة بأوروبا

برلماني : قانون المسئولية الطبية الأبرز في أجندة لجنة الصحة بالشيوخ





تشريعية النواب توافق على 8 قرارات للسيسي بشأن إتفاقيات دولية.. تفاصيل



نواب المصري الديمقراطي الاجتماعي يفوزون بعدد من المقاعد بالبرلمان.. تفاصيل



توقعات بزيادة سعره.. عقوبة التلاعب في أسعار البنزين



بعد موافقة "تشريعية النواب".. مصير المتنمرين على ذوي الإعاقة وسبب تغليظ العقوبة



