برلماني : سعر البنزين فى مصر لا يتأثر بأزمة الطاقة بأوروبا

قال النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، إن تأثير أزمة الطاقة في أوروبا علي مصر سيكون منعدم بالنسبة لتغيير أسعار الغاز والبنزين فى مصر، وذلك لأن الدولة لديها مخزون وفير من مورد الغاز الطبيعي وتمتلك الإمدادات الكافية مما يجعلها تسير في مسارها الطبيعي دون أن يطرأ أي تغييرات.

وأكد " بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أسعار البنزين في مصر يتم تحديدها بناء علي رؤية لجنة تسعير البنزين والتي يتم تشكيلها كل 3 أشهر لمتابعة كافة الأوضاع والمستجدات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن أزمة الطاقة القائمة في أوروبا لها عدة أسباب تتمحور حول نقل وتوزيع المنتجات البترولية وليس أسعارها، معقبا " الوضع الحالي بيشهد قلة في عدد سائقي الحاويات البترولية علاوة علي التوزيع".

ولفت البرلماني، إلي أنه مع إنخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء نجد زيادة تدريجية في معدل إستهلاك الكهرباء ومن ثم ينجم عن ذلك أحيانا زيادة أسعار المنتجات البترولية نتيجة التوازن بين معدل العرض والطلب.

سعر البنزين

وتشمل الدراسة 3 محاور رئيسية، لتحديد سعر البنزين الجديد في مصر، وهي سعر برميل النفط، سعر صرف العملة الأجنبية، وأيضا حجم الإنتاج المحلي مقارنة بالاستهلاك وأيضا تكلفة الإنتاج.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع صدى البلد، سعر برميل النفط خام برنت خلال الشهور الثلاث الماضية، بعد الإرتفاع في برميل الذهب الأسود، والذي يعد مؤشراً لـ زيادة أسعار البنزين في مصر خلال الأيام المقبلة.

سعر النفط

خلال آخر تسعير للبنزين في مصر، يوليو 2021، كان سعر برميل النفط 75 دولارً، قبل أن يمر خلال الثلاثة أشهر التالية، بارتفاع خلال يوليو، بقيمة 1.6% حيث سجل 76.33، قبل أن ينخفض في أغسطس بنسبة 4% ليسجل اعلى سعر له 72.99 دولاراَ للبرميل، وأخير خلال سبتمبر قفز بنسبة عالية بلغت 7.58% ليسجل 79.28 بعد أن لامس أعلى من 80 دولاراً للبرميل.

أسعار البنزين الجديدة

ويعد ذلك مؤشراً سلبيا على أسعار البنزين الجديدة في مصر، والمنتظر أن تشهد تعديلاً جديداً مطلع الشهر المقبل أكتوبر 2021، وهو التدخل الرابع للجنة التسعير في أسعار البنزين الجديد والتي ستطبق حتى نهاية العام.

ومع اقتراب نهاية كل ربع سنة في مصر، بات موضوع سعر البنزين الجديد هو الموضوع الأكثر بحثا وحديثا بين المواطنين، فالكثيرون يتابعون سعر النفط عالميا وسعر الدولار محليا وحجم الإنتاج والاستهلاك داخل أم الدنيا، وذلك لمعرفة مصير سعر البنزين الجديد الذي يحدد كل ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من تأخر إعلان أسعار البنزين الجديدة مطلع يوليو الماضي، إلا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمنوطة بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، ستجتمع مطلع الشهر المقبل، على أن يكون القرار التالي والمزمع صدوره خلال مطلع شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد تقييم الفترة يوليو/ سبتمبر.

أسعار البنزين الجديدة

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قد قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، للربع يوليو/ سبتمبر 2021.

سعر البنزين الجديد

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل أسعار البنزين السائدة في السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم 23 يوليو 2021.

أسعار البنزين الحالية

وجاءت أسعار البنزين الجديدة كالآتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيه للتر البنزين 92 و 9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.