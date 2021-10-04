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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوحدة الإماراتي يكشف موقفه من مفاوضات كارتيرون وموسيماني وحقيقة طلب ضم معلول وبن شرقي

موسيماني ومعلول -
موسيماني ومعلول - كارتيرون وبن شرقي

كشف راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي حقيقة مفاوضات ناديه مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أو باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

وقال الزعابي لقناة أون تايم سبورتس  : "لا أعرف لماذا يربطون اسم نادي الوحدة بمدربي الأهلي والزمالك، إذا كنا نريد أي مدرب سنتفاوض مع ناديه من الباب الرسمي".

وأضاف "كل الاحترام للنادي الأهلي ولكن مدربنا لا يزال في منصبه ويقدم مستوى مقبول بالنسبة لإدارة النادي ولا يوجد نية لتقييم المدرب في الوقت الحاضر".

وأكمل "موسيماني عقده لا يزال مستمرا مع الأهلي وأتمنى من وكلاء المدربين عدم ربط أسامي بعض المدربين بأندية مختلفة من أجل رفع أسعارهم فقط".

وشدد "لا نعرف أي شيء عن تقارير رغبة نادي الوحدة في التعاقد مع موسيماني أو كارتيرون".

وبسؤاله عن رغبة ناديه في التعاقد مع علي معلول لاعب الأهلي أو أشرف بنشرقي لاعب الزمالك رد قائلا: "بنشرقي تم عرضه علينا ولكن سألنا الوكيل هل لديك تفويض من نادي الزمالك وقال لا، ولذلك أوقفنا الحديث معه ولن ندخل في مفاوضات مع اللاعب إلا إذا كان الزمالك يريد بيعه".

وأتم تصريحاته "علي معلول لم يتم عرضه علينا ولم نتواصل معه، وإذا كنا نريد أي لاعب من الأهلي أو الزمالك سنتواصل معهما بشكل مباشر".

راشد الزعابي نادي الوحدة الاماراتي بيتسو موسيماني باتريس كارتيرون الزمالك علي معلول أشرف بنشرقي

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