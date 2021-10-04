ميدو: عودة مصطفى محمد لا تقل أهمية عن تألق محمد صلاح

تمنى أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، أن يكون هدفي مصطفى محمد مع جالطة سراي التركي ، مساء أمس الأحد، سببًا في عودته إلى مستواه الطبيعي.

وأضاف ميدو خلال تصريحات عبر قناة "النهار" لبرنامج "أوضة اللبس": "مصطفى محمد كان لديه مشاكل كثيرة جدًا في جالطة سراي وفاتح تريم المدير الفني انتقده بعض الشيء وهذا ذكاء كبير جدًا من تريم، واحد من أكبر المدربين في تاريخ تركيا".



وأضاف: "المدرب انتقد مصطفى على الملأ وفي الإعلام الفترة الأخيرة، وهذا أسلوب بعض المدربين لكي يخرج أفضل شيء من اللاعب، وكان رد مصطفى إيجابيًا جدًا".

وتابع: "بالنسبة لي عودة مصطفى محمد لا تقل أهيمة عن تألق محمد صلاح، وهو كان يحتاج هذه المباراة ويعود للتسجيل، علامة إيجابية جدًا".



وواصل: "مصطفى محمد عندما سافر إلى تركيا، كان تألقه سريعًا ومفاجئًا، هو نفسه لم يتوقع أن يأتي بهذه السرعة، هو سنه صغير وخبراته قليلة وأول مرة يسافر وينضم لناد كبير، وتعامل مع لاعبين كبار، مرة واحدة وجد نفسه مثلهم بل أفضل منهم".

وأردف: "أتمنى إذا وصلت رسالتي لمصطفى، أن يكون (فاق) ولا يأخذ خطوة للخلف مرة أخرى، ويعرف أن الكرة لا يوجد بها إلا الإخلاص والتعب، أنا أكثر لاعب عانيت الأمرين، وعاصرت فترات التألق وهبوط المستوى، أتمنى الـ6 أشهر الماضية تكون درسًا قاسيًا".

وأكمل: "عندما تعطيك الكرة ظهرها تجد الظروف كلها ضدك، ليس في الملعب فقط، حركة فعلتها خطأ كان من الممكن ألا تظهرها الكاميرا، الكرة لا تعترف إلا بالعمل والإخلاص، كلما تكبر وتعلى في الكرة تعمل أكثر، وأكبر دليل على ذلك محمد صلاح، هو درس لكل لاعبي مصر والعرب والعالم كله، يجب أن نتعلم".

وأتم: "كنت أتمنى وأنا ألعب يكون هناك لاعب مثل محمد صلاح قبلي، لكي يكون مثل أعلى لي".