عملاقة العقارات الصينية "إيفرجراند" تعلق تداول سوق هونج كونج المالي

كشفت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، عن تعليق عملاقة العقارات الصينية "إيفرجراند" التداول بسوق هونج كونج المالي.

وتواجه الصين أزمة عنيفة في إمدادات الطاقة، وهي أزمة من الممكن أن تدمر العالم والصين تمامًا مثلما تسببت أزمة إيفرجراند في إحداث كارثة من خلال نظامها المالي، وتواجه أوروبا منذ أسابيع ارتفاعًا شديدًا في أسعار الغاز الطبيعي والبنزين، بينما تواجه الصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم - نقصًا شديدًا في الكهرباء يعطل عمل المصانع.

وتأتي أزمة الطاقة في الصين مدفوعة بزيادة الطلب على الكهرباء وارتفاع أسعار الفحم والغاز، بالإضافة إلى قرارات صارمة من بكين لخفض الانبعاثات.

وستؤثر الأزمة الجديدة أولاً قطاع الصناعات التحويلية العملاقة في البلاد: من مصاهر الألمنيوم إلى منتجي المنسوجات ومصانع معالجة فول الصويا، حيث يتم إصدار أوامر للمصانع للحد من النشاط أو إغلاقها تماماً.

وفشل ما يقرب من نصف مقاطعات الصين البالغ عددها 23، في تحقيق أهداف استهلاك الطاقة التي حددتها بكين، وتتعرض الآن لضغوط للحد من استخدامها. ومن بين الأكثر تضرراً جيانجسو وتشجيانج وجوانجدونج - وهي ثلاث قوى صناعية تمثل ما يقرب من ثلث اقتصاد الصين.

وحذر محللو نومورا هولدينج: "مع تركيز اهتمام السوق الآن على قيود إيفرغراند، وقيود بكين غير المسبوقة على قطاع العقارات، قد يكون هناك صدمة كبيرة أخرى من جانب العرض قد تم التقليل من شأنها أو حتى تفويتها".