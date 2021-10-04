قرار إنساني من محافظ الشرقية لدعم شخص كفيف

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديرة الادارة الهندسية بديوان عام محافظة الشرقية بتشكيل لجنة فنية هندسية لبحث إمكانية إقامة سلالم متدرجه بما لا يخالف القانون وذلك على نفقه المحافظة مراعاة لظروف مواطن كفيف مقيم بقريه كفر عجيبة بمركز ومدينة ههيا.

وكان مركز ومدينة ههيا قد شهد حمله مكبره بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لازاله كافه أشكال التعديات والبناء بدون ترخيص وذلك ضمن اعمال الموجه ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب بنطاق المحافظة .. تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن تلك الحملات أسفرت اليوم عن تنفيذ إزاله لـ ٢٥ حاله اشتملت على إزالة سلالم وتلتوار ومبانى على مساحة اجمالية قدرها ١٣٧ مترا بقريتي كفر عجيبة والعواسجة بنطاق الوحدة المحلية بالعلاقمة بمركز ههيا.

وأشار المحافظ، أنه قد صدر القرارين الاداريين رقم ٣٠٤ لسنه ٢٠٢٠ ضد المواطن م. ا. ع. خ والقرار رقم ٣٠٥ لسنه ٢٠٢٠ ضد المواطن ر. ح. ج. ا لاقامتهما سلالم بالمخالفه بشوارع قريه كفر عجيبة بنطاق الوحده المحليه بالعلاقمة والتي تعوق حركه المارة لافتا إلى أن رجال الوحده المحليه قد قاموا بالتنبيه على المواطنين المخالفين بسرعه تعديل السلالم المخالفة ولم يتم الاستجابه فتم تنفيذ ازاله تلك السلالم والتعديات المخالفه ضمن أعمال الحملة المكبره اليوم وتطبيق القانون على الجميع.

أكد محافظ الشرقية أنه ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن استهداف الحمله المكبره لإزاله التعديات المخالفه ضمن الموجه ١٨ للرجل الكفيف عار تماما عن الحقيقة ، موضحا أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.