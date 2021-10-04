عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

770 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 4 -10-2021

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين 4 -10-2021.

 

  أسعار الذهب بمصر:

 

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 660 جنيها للجرام.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 770 جنيها

 

 سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 880 جنيها للجرام.

 

 سعر الجنيه الذهب يسجل 6160 جنيها.

 

 وفى سياق آخر، قال محمد  زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

 

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

 

 وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

اسعار الذهب صدى البلد انخفاض المعدن الأصفر البورصة العالمية سعر المصنعية والدمغة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الاثنين.. شاهد

الجرام يتخطى 820 جنيها.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب قبل عيد الأضحى

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 18-7-2021

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة 16-7-2021

الجرام يقترب من 800 جنيه.. ارتفاع صادم في أسعار الذهب اليوم الإثنين 12-7-2021

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 9-7-2021

أسعار الذهب اليوم الخميس 8-7-2021 .. فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-7-2021 .. فيديو

ترشيحاتنا

فيديو جراف|انهيار جبلي.. مشاهد مدمرة للعاصفة شاهين على سلطنة عمان

770 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 4 -10-2021

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.. أسرع طريقه لإجابة الدعاء

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 4- 10-2021

لقبت بمبدعة الفنون التشكيلية.. قصة "مها" الأسوانية التي حولت الشوارع لبانوراما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

الذهب يواصل السقوط.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 4-10-2021

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. لماذا أشعلت "يا ناسيني" نار الغيرة في قلب كوكب الشرق؟

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

فيديو

الدم بقى ميه.. شاب يخطط لتصوير شقيقته عارية من أجل الميراث

تمثيل من غير فلوس .. تصريحات وفاء عامر تتصدر التريند.. فيديو جراف

لخريجي الكليات الحكومية والخاصة.. تفاصيل وشروط التقديم بـ الكلية الحربية |فيديو

نهاية يتمناها الجميع .. شاب تصعد روحه للسماء أثناء الصلاة

المزيد

ساحة رأي

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ