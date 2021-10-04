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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دار نشر عالمية تعرض نوادر عمرها 500 عام بمعرض الرياض الدولي للكتاب

صدى البلد

أعادت دار كريستيز بزوار معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢١م إلى القرون الماضية بمجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة التي تعود لعلماء كتبوها وألّفوها ورسموها.

 

وعرضت الدار أول خريطة جيولوجية للمملكة العربية السعودية من القرن العشرين، وتعتمد عليها الكثير من الخرائط الحالية، بالإضافة إلى ٢٢ خريطة تفصيلية نادرة للجزيرة العربية، كما أوضح ذلك جوليان ويلسون، الأخصائي الأول في دار كريستيز العالمية.

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وقالت المتخصصة في الفنون الإسلامية والهندية فرانسيس كيوورث : إنهم يعرضون مخطوطات قديمة يرجع عمرها إلى أكثر من ٥٠٠ سنة، والنسخ الأولى من كتب علمية قديمة إلى جانب سلسلة مكونة من ستة كتب، تتضمن رسومات للطيور وشرحًا عنها بيد العالم الفرنسي فرانسوا ليفونت تعود إلى القرن التاسع عشر.

 

كما تعرض الدار ثمانية كتب علمية، وهي سلسلة فرنسية علمية كتبها العالم بيير جوزيف.

 

وأوضحت كيوورث أن جناح الدار في المعرض يكشف النقاب عن مخطوطة نادرة مكتوبة بخط اليد باللغة اللاتينية، مصدرها من إيطاليا، تعود إلى القرن الخامس عشر، مضيفة بأن فرعها في لندن يعرض مكتبة خاصة تضم ٣ آلاف كتاب جمعت على مدى خمسين سنة، ومراجع عن الفنون الإسلامية، بعضها نادر جداً من القرن التاسع.

جانب من الكتب النادرة
جانب من الكتب النادرة
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معرض الرياض الدولي للكتاب معرض الرياض للكتاب معرض الكتاب معرض الرياض معرض الرياض الدولي

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