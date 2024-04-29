بدأت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق مع صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته اصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية واراضى وتم التحفظ على المتهم.

كانت معلومات سرية قد وردت لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية و شراء قطعة أرض و تأسيس الشركات والمنشآت التجارية و شراء السيارات .



وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه وتم القاء القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.