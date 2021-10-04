تكريم منى الشاذلي عن برنامجها "معكم" بمنتدى الشارقة للاتصال الحكومي

منى الشاذلي تكرم عن برنامجها "معكم" بمنتدي الشارقة للإتصال الحكومي

عبرت الإعلامية مني الشاذلي عن سعادتها بتكريمها،ضمن منتدى الشارقة للاتصال الحكومي علي برنامجها"معكم"،وتم التصويت له كأفضل برنامج في الوطن العربي، ونشرت صور لها أثناء التكريم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت الشاذلي معلقة من خلال صورها:"شكرًا منتدى الشارقة للاتصال الحكومي على التكريم الغالي و المقدر . شكرًا للمنتدى الذي اكتسب مصداقية و زخمًا و تقديرًا كبيرًا عبر السنوات. و امتناني ليس فقط لاختيار لجنة التحكيم للبرنامج ليكون الأفضل فى العالم العربي و لكن لأن المنتدى كان مثالًا للرقي والتواصل والانفتاح على تجارب وورش عمل ملهمة".



ويحل النجم محمد هنيدي ضيفا ، عقب نجاح فيلمه الأخير "الإنس والنمس"،على برنامج "معكم"،الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يوضح هنيدي خلال اللقاء مدى سعادته بفيلمه الأخير الذي حقق إيرادات بنحو 50 مليون جنيه، وكواليس التعامل من جديد مع المخرج شريف عرفة بعد فيلمهما "فول الصين العظيم" في عام 2004.

ويكشف نجم الكوميديا عن مغامراته في دنيا الفن، بداية من المشاهد الصامتة وصولا للنجومية المستمرة بأفلام عاشت في وجدان الجمهور، موضحا مشاريعه المستقبلية في السينما والتليفزيون، ورحلاته في الدول العربية بعدد من العروض المسرحية.