الصحف الكويتية اليوم: هزة أرضية يشعر بها سكان البلاد.. أزمة دبلوماسية وعسكرية بين الجزائر وفرنسا.. عمان: «شاهين» يتراجع لعاصفة مدارية بعد دخوله اليابسة..مصرع رسام الكاريكاتير المسيئ للرسول في حادث سير

الصحف الكويتية

محمد بن راشد زار جناح الكويت في «إكسبو دبي»

الرياض: ندعم جهود منع إيران من امتلاك السلاح النووي والمحادثات معها مازالت في المرحلة الاستكشافية

البرلمان الإثيوبي يختار آبي أحمد رئيساً للوزراء

«طالبان» تحتفل بـ «النصر» على أميركا وانفجار يستهدف عزاء والدة المتحدث باسمها

النواب اليابانيون يصوّتون لصالح تولي فوميو كيشيدا رئاسة الوزراء

وزير مالية بريطانيا: سننظر في تسريب وثائق تربط زعماء عالميين بإخفاء ثروات



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، ركزت صحيفة القبس على تسجيل سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الاثنين الموافق زلزالا بقوة 5.7 بمقياس ريختر غرب ايران، وحدث هذا الزلزال في تمام الساعة 05:39:28 صباحا بتوقيت الكويت. ولفتت الشبكة ان الزلزال كان على عمق 10 كيلومتر بباطن الأرض ويبعد عن مدينة الكويت ٣٦٠ كيلومتر.

أفادت صحيفة الأنباء بأن وزيرا الصحة والتربية الشيخ د.باسل الصباح ود.علي المضف سيحيطانن مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الاعتيادية التي يرأسها رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد اليوم بتفاصيل استئناف دوام الطلبة حضوريا في المدارس.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن الوزيرين سيطلعان المجلس على النسبة الفعلية لدوام الطلبة من النسبة المحددة المطلوبة بـ 50% يوميا، والنسبة الفعلية لدوام المعلمين، وكذلك نسبة متلقي اللقاح، ونسبة الذين لجأوا إلى فحص الـ PCR.

قالت صحيفة الجريدة إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعرب عن خالص ترحيبه بالمشاركة الكويتية التي تأتي ضمن المشاركات الخليجية المتميزة في «إكسبو دبي 2020»، مؤكدا أن الحضور الخليجي البارز في الحدث العالمي الكبير، ومع أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا،

أشارت صحيفة الوطن إلى إعلان وزارة الصحة أمس الأحد عن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411803 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 2452 حالات، كما بلغ مجموع عدد حالات الشفاء 408694 حالة.



عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الأنباء تأكيد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عقب لقاء مع مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن «العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية»، مضيفا أنه تم خلال اللقاء «استعراض الفرص التي تحققها رؤية المملكة 2030».

كما شدد الأمير فيصل بن فرحان لبوريل على «خطورة ممارسات ميليشيا الحوثي في اليمن»، مضيفا أن السعودية تجري «حوارا مع الولايات المتحدة بشأن الحرب في اليمن».

قالت صحيفة الجريدة إن الجزائر اتخذت خطوة تصعيدية جديدة ضد فرنسا تعبيرا عن غضبها حيال «تصريحات غير مسؤولة» أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتساءل: «هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ مذكرا بوجود «استعمار سابق» للاستعمار الفرنسي.

وبعد استدعاء سفيرها من باريس قررت الجزائر حظر عبور الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل والصحراء في أجوائها.

أفادت صحيفة الراي بإعلان هيئة الأرصاد العمانية إن تصنيف الإعصار المداري «شاهين» انخفض إلى عاصفة مدارية بعد وصوله إلى اليابسة مساء أمس الأحد. وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن عين الإعصار المداري شاهين ضربت اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جدا. وأضافت الوكالة أن الإعصار صاحبته رياح شديدة بلغت سرعتها على جدار الإعصار ما بين 120 و150 كيلومترا في الساعة.

قالت صحيفة القبس إنه اليوم الإثنين، أقيمت مراسم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات، في وقت تواجه حكومته سلسلة تحديات بينها نزاع إقليم تيغراي «شمال» المتواصل منذ أشهر.

وأدى أبي أحمد الذي حقق فوزاً كاسحاً في انتخابات يونيو، اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي، بعدما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائبه.



دوليا، أفادت صحيفة الراي بمصرع رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس، صاحب الكاريكاتير المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، في حادث سير بشع.

وقتل الرسام البالغ 75 عاما مع رجلي شرطة كانا برفقته بعد اصطدام سيارتهم مع شاحنة، وفق ما أكدت الشرطة السويدية لوكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم الشرطة لفرانس برس «يتم التحقيق بالحادث مثل أي حادث سير آخر. لكن لأن الأمر يتعلق أيضا بمقتل شرطيين، تم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق».

أبرزت صحيفة القبس تصريح قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إن مسؤولي الضرائب بالبلاد سينظرون في تسريب وثائق مالية نشرتها مؤسسات إعلامية تربط قيادات عالمية بإخفاء ثروات، وفق ما ذكرته رويترز.

وأضاف سوناك لسكاي نيوز «اطلعت على هذه الأشياء خلال الليل، من الواضح أنه من الصعب علي التعليق عليها على وجه التحديد، نظراً لأنها ظهرت للتو، وبالطبع ستنظر إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في ذلك لنرى ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا معرفته».

أشارت صحيفة الجريدة إلى موافقة البرلمان الياباني اليوم الاثنين على تولي فوميو كيشيدا رئاسة الوزراء، فيما ينتظر أن يعلن الأخير حكومة ستضم شخصيات جديدة وأخرى ستبقى في مناصبها.

وفاز كيشيدا، سليل عائلة هيروشيما المعروفة في عالم السياسة، على تارو كونو الذي كان مسؤولا عن حملة التطعيم في البلاد، كزعيم للحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم الأسبوع الماضي.

ذكرت صيفة الأنباء أن عدة افغان لقوا مصرعهم وجرح آخرون جراء انفجار قنبلة وقع قرب مدخل مسجد العيدجة في العاصمة الأفغانية كابول استهدف قيادات في حركة طالبان، خلال مراسم عزاء والدة ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة.

وقال مجاهد، المتحدث باسم حركة «طالبان» عبر «تويتر»، إن انفجار قنبلة وقع قرب مدخل مسجد العيدجة في كابول، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.

وفي سياق المتصل، أوضحت صحيفة الوطن اعلان متحدث باسم حركة طالبان إن قواتها دمرت خلية لتنظيم «داعش» في شمال كابول في ساعة متأخرة من مساء أمس بعد وقوع انفجار خارج مسجد في العاصمة الأفغانية أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وقال ذبيح الله مجاهد إن وحدة خاصة من طالبان شنت عملية ضد عناصر تنظيم «داعش» في الحي 17 في شمال كابول في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وأضاف في بيان «تم تدمير قاعدة تنظيم (داعش) بالكامل وقتل جميع عناصر التنظيم بداخلها نتيجة هذا الهجوم الحاسم والناجح».