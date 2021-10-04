رسميا .. صدى البلد ينشر نتيجة تنسيق الأزهر 2021 كاملة

أعلنت جامعة الأزهر ، نتيجة تنسيق الأزهر 2021 رسميا ، في مؤتمر صحفي عقد في المقر الإداري لجامعة الأزهر للإعلان عن نتيجة تنسيق الأزهر 2021 .

نتيجة تنسيق الأزهر 2021

ونشرت جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق الأزهر 2021 كاملة ، وينشر موقع صدى البلد، نتيجة التنسيق كاملة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر



وحددت جامعة الأزهر، الأوراق المطلوبة من الطلاب للالتحاق بها، وهي:

الأوراق المطلوب التقدم بها من الطلاب الجُدد المرشحين للالتحاق بالكلية هذا العام (2021/ 2022م):

1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

5- (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

6- (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.

ونبهت الجامعة على أن يحتفظ الطالب بصور هذه الأوراق بعد تقديم ملفه.

ويقوم الطالب بسداد الرسوم المقررة وقدرها (175.5 جنيهًا) للانتظام، و(425.5 جنيهًا) للانتساب عند تقديم أوراقه، وسيتم فتح باب التقديم فور انتهاء وحدة نظم المعلومات والشبكات من إعداد كشوف التنسيق وإرسالها إلينا، وسنعلن عنه لاحقًا.

معلومات عن تنسيق الأزهر 2021

وأجاب الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، عن كل أسئلة تنسيق الأزهر 2021 وكذلك كل الأسئلة التي تدور في أذهان طلاب وطالبات جامعة الأزهر الجدد.

كيفية تسجيل الرغبات

لتسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2021 ، يتم الدخول على بوابة مصر الرقمية برقم الجلوس والرقم السري الموجود في الشهادة الثانوية الأزهرية، وبعد الدخول على البوابة يتم ظهور البيانات الأساسية للطالب، وبعد التأكد من هذه البيانات يذهب الطالب لمرحلة ترتيب الرغبات حسب أولوية الرغبات ودرجات نجاح الطالب، ثم يبدأ مرحلة التأكيد ويدخل فيها الرقم القومي والرقم السري ورقم الموبايل ثم يطبع نسخة من هذه الرغبات.

تعديل الرغبات أكثر من مرة



وفي تنسيق الأزهر 2021 ، هناك بعض الطلاب يقوم بالدخول على تعديل الرغبات أكثر من مرة بعد انتهاء التسجيل من المرة الأولى، وطباعة الرغبات التي أدخلها، وبعد ذلك يريد التعامل بنسخة قديمة من التي تم التعديل عليها، منبها على جميع الطلاب، بأن الذي يتم التعامل به بخصوص رغبات الطالب، هي المرة الأخيرة التي تم التعديل فيها وما دونها لا يعترف به.

ويتم فتح تسجيل الرغبات مرة أخرى، بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني وظهور نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الثاني، ويتاح فيها تسجيل الرغبات للناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية وكذلك المتخلفين عن تسجيل الرغبات من الناجحين في الدور الأول.