أخبار التوك شو.. الصحة: 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر هدية لمصر.. حقيقة تأجيل الدراسة.. ومفاجأة في أسعار الذهب

تناولت برامج التوك على مدار الساعات الماضية، عددا من الموضوعات الهامة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

770 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 4 -10-2021

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين 4 -10-2021.

تعرف على فوائد الكركم .. أبرزها مكافحة العدوى الفيروسية |فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن فوائد الكركم في طرد السموم من الجسم وذلك لاحتوائه على مضادات للأكسدة .

الصحة: 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر هدية من الحكومة الأمريكية لمصر

قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن مصر قامت باستقبال 8 مليون جرعة من لقاح فايزر ومودرنا، مشيرة إلى أنها تعتبر هدية من الشعب الأمريكي للشعب المصرى.

معدلنا ثابت .. وزيرة الصحة تكشف وضع الموجة الرابعة من كورونا |فيديو

أكدت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إننا نشهد استقرارا فى الوضع الوبائي قى مصر منذ عشرة أيام، مشيرة إلى عدم وجود إرتفاع بالوفيات أو الإصابات بكورونا، معقبة: "نسير فى معدل ثابت".

وزيرة الصحة: وارد جدا إعطاء لقاح فايزر للأطفال أقل من 18 عامًا..فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر استلمت 64 ثلاجة حفظ لللقاحات بالتعاون مع منظمة اليونيسف وتم توزيعها في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك سلسلة تبريد قوية قبل أن تبدأ في تلقي جرعات من لقاح فايزر، فضلا على أنه بعد خروج اللقاح من ثلاجة الحفظ يمكن وضعه في الثلاجة العادية 28 يوما.

وزيرة الصحة: مصر تشهد أقل عدد وفيات خلال الموجة الرابعة.. ومفيش تأجيل للدراسة

أكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن مصر تشهد استقرارا في عدد إصابات فيروس كورونا، خلال العشر أيام الماضية، مشيرة إلى أن مصر تشهد أقل عدد وفيات خلال الموجة الرابعة، بسبب التوسع في تطعيم عدد كبير من كبار السن.

غني بفيتامين د ..خبير يكشف عن منتج يرفع المناعة ضد كورونا |شاهد

قال مصطفى حامد، خبير تغذية، إن كلوسيز مكمل غذائي وليس دواء، وهو عبارة عن كبسولات تحتوي على فيتامينات عديدة، منها: أ ، د ، أوميجا 3 ،مشيراً إلى أن فيتامين د الموجود في كلوسيز يطرد السموم بالجسم، وأوميجا 3 تعمل على تقوية كرات الدم البيضاء.

شكري عن سد النهضة: أهمية التوصل لحل فى أسرع وقت ممكن

قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، أنه تحدث مع وزير الخارجية الروسي فى الأوضاع فى سوريا وكيفية تعزيز الخروج من الأزمة السورية بالشكل الذي يتواكب مع المقررات التشريعية الدولية".