عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الصحة: 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر هدية لمصر.. حقيقة تأجيل الدراسة.. ومفاجأة في أسعار الذهب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك على مدار الساعات الماضية، عددا من الموضوعات الهامة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

770 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 4 -10-2021
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين 4 -10-2021.

 

تعرف على فوائد الكركم .. أبرزها مكافحة العدوى الفيروسية |فيديو
عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن فوائد الكركم في طرد السموم من الجسم وذلك لاحتوائه على مضادات للأكسدة .

 

الصحة: 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر هدية من الحكومة الأمريكية لمصر
قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن مصر قامت باستقبال 8 مليون جرعة من لقاح فايزر ومودرنا، مشيرة إلى أنها تعتبر هدية من الشعب الأمريكي للشعب المصرى.

 

معدلنا ثابت .. وزيرة الصحة تكشف وضع الموجة الرابعة من كورونا |فيديو
أكدت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إننا نشهد استقرارا فى الوضع الوبائي قى مصر منذ عشرة أيام، مشيرة إلى عدم وجود إرتفاع بالوفيات أو الإصابات بكورونا، معقبة: "نسير فى معدل ثابت".

 

وزيرة الصحة: وارد جدا إعطاء لقاح فايزر للأطفال أقل من 18 عامًا..فيديو
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر استلمت 64 ثلاجة حفظ لللقاحات بالتعاون مع منظمة اليونيسف وتم توزيعها في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك سلسلة تبريد قوية قبل أن تبدأ في تلقي جرعات من لقاح فايزر، فضلا على أنه بعد خروج اللقاح من ثلاجة الحفظ يمكن وضعه في الثلاجة العادية 28 يوما.

 

وزيرة الصحة: مصر تشهد أقل عدد وفيات خلال الموجة الرابعة.. ومفيش تأجيل للدراسة
أكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن مصر تشهد استقرارا في عدد إصابات فيروس كورونا، خلال العشر أيام الماضية، مشيرة إلى أن مصر تشهد أقل عدد وفيات خلال الموجة الرابعة، بسبب التوسع في تطعيم عدد كبير من كبار السن.

 

غني بفيتامين د ..خبير يكشف عن منتج يرفع المناعة ضد كورونا |شاهد
قال مصطفى حامد، خبير تغذية، إن كلوسيز مكمل غذائي وليس دواء، وهو عبارة عن كبسولات تحتوي على فيتامينات عديدة، منها: أ ، د ، أوميجا 3 ،مشيراً إلى أن فيتامين د الموجود في كلوسيز يطرد السموم بالجسم، وأوميجا 3 تعمل على تقوية كرات الدم البيضاء.

 

شكري عن سد النهضة: أهمية التوصل لحل فى أسرع وقت ممكن
قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، أنه تحدث مع وزير الخارجية الروسي فى الأوضاع فى سوريا وكيفية تعزيز الخروج من الأزمة السورية بالشكل الذي يتواكب مع المقررات التشريعية الدولية".

 

اسعار الذهب فوائد الكركم لقاح فايزر وزيرة الصحة ضد كورونا

ترشيحاتنا

بسبب تحرك الصين العسكري في تايوان.. واشنطن تحذر وتتوعد بكين

قبل المولد النبوي.. ضبط 385 كيلو حلوى فاسدة في سوهاج

جمبري بالكوكايين.. عصابة تلجأ لحيلة "جهنمية" لتهريب شحنة مخدرات بـ 40 مليون يورو

أخبار البرلمان| "النواب" يحيل قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة لمجلس الدولة.. والموافقة علي تشكيل "القومي لحقوق الإنسان"

صراع التنظيم والحركة.. مقتل 8 عناصر من "داعش" برصاص طالبان في كابول | فيديو

السيسي يهنئ رئيس أرمينيا بذكرى يوم الاستقلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خصم 50 % من مرتب الموظفين في هذه الحالات.. تعرف عليها

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

مصرع مدرب قيادة دراجات شهير فى حادث بـ صحراوى أسوان - القاهرة

التنمية المحلية : قريبا حظر دخول موظفي الدولة غير المطعمين ضد كورونا

الذهب يواصل السقوط.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 4-10-2021

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

وزيرة الصحة: مصر تشهد أقل عدد وفيات خلال الموجة الرابعة.. ومفيش تأجيل للدراسة

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

فيديو

رئيس أكاديمية الفنون في حوار لـ صدى البلد: السيسي أعاد للمرأة مكانتها واهتمامه بالفن لا يمكن إغفاله

فيديو جراف| أخفوا المخدرات في ملابسهم.. نجل شاروخان في ورطة

بعد التجديد له.. تعرف على راتب علي معلول في الأهلي "فيديو"

حركات استعراضية بالموتوسيكلات بمحور شينزو أبي بمدينة نصر.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ