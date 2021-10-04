غني بفيتامين د ..خبير يكشف عن منتج يرفع المناعة ضد كورونا |شاهد

قال مصطفى حامد، خبير تغذية، إن كلوسيز مكمل غذائي وليس دواء، وهو عبارة عن كبسولات تحتوي على فيتامينات عديدة، منها: أ ، د ، أوميجا 3 ،مشيراً إلى أن فيتامين د الموجود في كلوسيز يطرد السموم بالجسم، وأوميجا 3 تعمل على تقوية كرات الدم البيضاء.

ونصح مصطفى حامد خلال لقائه مع برنامج "سفرة و طبلية" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، بتناول كبسولة واحدة من الكلوسيز يومياً، منوهاً أنه متاح تناوله للأطفال من سن 7 إلى 15 عام.

ونوه خبير التغذية أن الأعمار فوق 15 عاماً، يُنصح لهم بتناول 3 كبسولات يومياً، موضحاً أن الكبسولة جيلاتينية سهلة البلع، لافتاً إلى أن تركيزات الفيتامينات في الجسم تكون بقدر احتياجات الشخص يومياً.

ولفت مصطفى حامد إلى أن منتج كلوسيز موجود بالأسواق منذ 18 عاماً، موضحاً أنه بمثابة وجبات متكاملة وبه أحماض دهنية غير مشبعة، ولا يُسبب الضرر للإنسان، بل يعمل على رفع المناعة خاصة في ظل ما نمر به من جائحة كورونا.