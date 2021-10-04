محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة طاهر الخولى الابتدائية بدسوق.. صور

بتكلفة 8 مليون و700 الف جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، مدرسة طاهر الخولى الابتدائية، بقرية سنهور المدينة، بمركز دسوق، بتكلفة 8 ملايين و700 ألف جنيه، على مساحة 500 م2، وتضم 31 فصلاً، مكونة من 4 طوابق وتضم معامل متنوعة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السبكى، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الأبنية التعليمية، و وفائى الشناوى، مدير المشروعات، والمهندس سمير عاشور، نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية فرع كفرالشيخ، والسيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، واطمأن على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة الطلاب والمعلمين موجها بممارسة الأنشطة المتعددة وتعميم زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس، كما التقى بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم وشكواهم ووجه بالاستجابة بها.

كما وجه محافظ كفرالشيخ، بتنفيذ اسبوع تهيئة للاطفال الجدد وسرعة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وإقامة حجرة متعددة الأغراض والمصادر لممارسة الأنشطة المتعددة، وتفعيل ممارسة كافة الأنشطة الطلابية لجذب الطلاب للمدارس، وزيادة الارتباط بها، كما قرر ضم ممر ضيق بين المدرستين لتوسعة مدرسة طاهر الخولى الابتدائية.

وقال محافظ كفرالشيخ، ان الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكداً ان هناك إهتمام كبير بالعملية التعليمية.

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