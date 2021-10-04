عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة يوضح الفرق بين صلاتي الليل والتهجد

الفرق بين صلاتي قيام
الفرق بين صلاتي قيام الليل والتهجد

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الليل هو الوقت الممتد من غروب الشمس حتى الفجر، وصلاة الليل هي الصلاة من بعد صلاة العشاء حتى الفجر سواء سبق هذه الصلاة نوم أو لم يسبقها نوم، وسواء كثر هذا الوقت أو قل، فلا يشترط أن يكون مستغرقا لأكثر الليل. 


ونوه علي جمعة ، بأنه جاء في مراقي الفلاح : معنى القيام أن يكون مشتغلا معظم الليل بطاعة، وقيل ساعة منه يقرأ القرآن أو يسمع الحديث أو يسبح أو يصلي على النبي ﷺ.


وأضاف علي جمعة ، في تدوينة له عبر صفحته على فيس بوك، أن التهجد هو قيام ليل ولكن لابد أن يسبقه نوم، ويؤيد ذلك ما روي عن الحجاج بن عمرو صاحب رسول الله ﷺ : «يحسب أحدكم إذا قام الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد، إنما التهجد : المرء يصلي بعد رقدة» [رواه الطبراني في الأوسط والكبير].

الإفتاء توضح حكم صلاة ركعتين توبة كل ليلة

هل هناك حرمة فى عمل الميكروبليدنج للحواجب؟.. الإفتاء تجيب


وأشار إلى أنه يختلف الوقت الفاضل في قيام الليل بحسب اختلاف تقسيم الليل، فمن قسم الليل إلى ستة أقسام، فإن أفضل وقت للقيام هو السدس الرابع والخامس، وذلك لقول النبي ﷺ: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود،  وكان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما» [رواه البخاري ومسلم].


وتابع: ومن قسمه إلى ثلاثة أثلاث فإن الثلث الأوسط هو الأفضل، وقيل الثلث الأخير لحديث النبي ﷺ : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له؟» [رواه البخاري ومسلم].


واستطرد: ومن قسم الليل إلى نصفين فالنصف الأخير هو الأفضل، إلا أن هذا الكلام لا ينبغي أن يجعل من يريد البدء بالمحافظة على قيام الليل أن يتحرى الأفضل وهو غير قادر عليه، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.


وأوضح انه لا ينبغي للمسلم أن يشق على نفسه من العمل بما لا يطيقه، فيبدأ بالمحافظة بركعتين بعد صلاة العشاء بنية قيام الليل حتى يعتادها، ثم يمكن أن يجعل هاتين الركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يبدأ يزيد في عدد الركعات وهكذا حتى يعتاد على الوقت الفاضل، وعدد الركعات الأفضل.

 

عدد ركعات صلاة الليل

وقال إن الفقهاء ذهبوا إلى أنه يستحب أن يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وذلك لقوله ﷺ : «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» [رواه مسلم] واختلفوا في أقصى عدد في ركعات قيام الليل، فذهب الحنفية إلى أن منتهى ركعاته ثماني ركعات، وعند المالكية عشر أو اثنا عشرة ركعة.


وذهب الشافعية أنه لا حصر لعدد ركعاته، واستدلوا بما روي عن النبي ﷺ : «الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر» [رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك]. 

وما ذهب الشافعية إليه هو ما نراه لعدم ورود النهي عن الزيادة عن الركعات الواردة، وعلى النقيض ورد الإذن بالزيادة في موضوع الصلاة.

الليل التهجد علي جمعة صلاة الليل عدد ركعات صلاة الليل

موضوعات متعلقة

الإفتاء توضح حكم صلاة ركعتين توبة كل ليلة

هل يجوز إخراج صدقة جارية لأمي من مال زوجي؟ الإفتاء تجيب

هل هناك حرمة فى عمل الميكروبليدنج للحواجب؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز الاستغفار للميت؟.. الإفتاء تجيب

مناهج مرفوضة تدعو لعقلية الخرافة .. علي جمعة يوضح

هل تصح صلاة المرأة ببنطلون ضيق؟.. الإفتاء تجيب

أعظم أسباب إنشراح الصدر وإبعاد الضيق وفك الكرب والرضا

عبادة منسية سببا في أن يباهي الله بك ملائكته.. لا تتردد في فعلها

ترشيحاتنا

جمبري بالكوكايين.. عصابة تلجأ لحيلة "جهنمية" لتهريب شحنة مخدرات بـ 40 مليون يورو

أخبار البرلمان| "النواب" يحيل قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة لمجلس الدولة.. والموافقة علي تشكيل "القومي لحقوق الإنسان"

صراع التنظيم والحركة.. مقتل 8 عناصر من "داعش" برصاص طالبان في كابول | فيديو

السيسي يهنئ رئيس أرمينيا بذكرى يوم الاستقلال

هجوم مروع.. كلب يلتهم «خد» طفلة بشراسة |شاهد

أيليت شاكيد ترفض لقاء أبو مازن|من هي المتشددة الحسناء ذات الأصول العربية؟|بروفايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خصم 50 % من مرتب الموظفين في هذه الحالات.. تعرف عليها

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

مصرع مدرب قيادة دراجات شهير فى حادث بـ صحراوى أسوان - القاهرة

التنمية المحلية : قريبا حظر دخول موظفي الدولة غير المطعمين ضد كورونا

الذهب يواصل السقوط.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 4-10-2021

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

وزيرة الصحة: مصر تشهد أقل عدد وفيات خلال الموجة الرابعة.. ومفيش تأجيل للدراسة

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

فيديو

رئيس أكاديمية الفنون في حوار لـ صدى البلد: السيسي أعاد للمرأة مكانتها واهتمامه بالفن لا يمكن إغفاله

فيديو جراف| أخفوا المخدرات في ملابسهم.. نجل شاروخان في ورطة

بعد التجديد له.. تعرف على راتب علي معلول في الأهلي "فيديو"

حركات استعراضية بالموتوسيكلات بمحور شينزو أبي بمدينة نصر.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ