فخر واعتزاز بأبنائنا الأوفياء.. السيدة انتصار السيسي تشيد بـ نور امتياز كامل وأبطال الشرطة بعد حريق سنترال رمسيس

قالت السيدة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية، إنها تواصلت اليوم تليفونيا مع والدة الملازم أول نور امتياز كامل، أحد الضباط الأبطال الذين شاركوا بكل شجاعة وإخلاص في السيطرة على حريق سنترال رمسيس.



وأكملت خلال منشور لها على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: وخلال حديثي معها، قدمت لها الشكر على بسالة وشجاعة ابنها وزملائه، كما أعربت لها عن فخري واعتزازي أنا وكل المصريين بأبنائنا الأوفياء من رجال الشرطة، الذين يضعون أرواحهم على أكفهم لحماية الوطن.



وأضافت: أوجه لهم جميعًا التحية والتقدير، وأدعو الله أن يحفظ مصر برجالها المخلصين.

