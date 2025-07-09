مدبولي لصدى البلد: هناك توجه داخل البريكس بالتعامل بالعملة المحلية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ردا علي سؤال صدي البلد بشأن انعكاس تعزيز التعاون بين البنوك المركزية بدول البريكس لتسويات المالية بالعملات المحلية انه بالفعل تم تطبيقه بين عدد من الدول وسيتم تطبيق هذا الموضوع بطريقة ثنائية.

واكد مدبولي أن هذه المنظومة جيدة خاصة أو في توازن في الميزان التجاري ويكون الفروقات ليست كبيرة وعطائها الضغط علي العملة الصعبة مؤكدا انه عندما يكون هناك توازن بين الدولة واخري ويبدأ التبادل التجاري بينهما يعمل علي تخفيف الضغط علي العملة الصعبة .



وأضاف أن هناك توجها داخل تجمع البريكس لتنفيذ التسويات المالية بالعملة المحلية وسيكون مرتبطا في البداية كتنفيذ بالعلاقات الثنائية بين دول البريكس حتي يتم تعميمها علي جميع الدول.