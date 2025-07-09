الوداد المغربي يضغط من أجل التعاقد مع مدافع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات صحيفة المنتخب المغربية بشأن التعاقد مع صلاح الدين مصدق.

وقالت المصادر :"الوداد المغربي يضغط من أجل التعاقد مع صلاح الدين مصدق مدافع الزمالك".



وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات التأهيلية خلال مران أمس، الثلاثاء، الذي أقيم على استاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقسم الجهاز الفني للفريق اللاعبين إلى أربع مجموعات، وتم التركيز على خوض عدد من التدريبات التأهيلية والبدنية بشكل تدريجي ضمن البرنامج الموضوع للاعبين في بداية فترة الإعداد.

ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.