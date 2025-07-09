رسميا.. الاتحاد السكندري يضم نجم الزمالك على سبيل الإعارة

أعلن نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، عن تعاقده رسميا مع أحمد محمود، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد 2025–2026.

وجاء التعاقد مع اللاعب أحمد محمود بناء على توصية من الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، الذي أبدى رغبته في تدعيم الجبهة اليمنى بعنصر شاب يمتلك خبرات الدوري الممتاز.

وقبل انتقاله الرسمي إلى الاتحاد، قام أحمد محمود بتجديد عقده مع الزمالك لموسمين إضافيين حتى صيف 2029، بدلا من 2027، في خطوة تضمن للنادي الأبيض الحفاظ على حقوقه في اللاعب مستقبلا.

ويبلغ أحمد محمود من العمر 22 عاما، وسبق له خوض تجربة إعارة مع نادي الجونة، كما شارك في 9 مباريات مع الزمالك الموسم الماضي، وتمكن خلالها من صناعة هدف.

ويأتي انضمام أحمد محمود ضمن سلسلة صفقات دعم الاتحاد السكندري هذا الصيف، والتي شملت التعاقد مع الحارس محمود عبد الرحيم "جنش"، إلى جانب استعارة الثنائي نور علاء ومحمود عجيب.