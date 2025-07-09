الزمالك مهتم بضم حامد حمدان رغم تمسك بتروجت باللاعب

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن نادي الزمالك لا يزال متمسكًا بالتعاقد مع اللاعب الدولي الفلسطيني حامد حمدان، نجم فريق بتروجت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح شلبي خلال تقديمه لبرنامجه "يا مساء الأنوار" عبر قناة MBC مصر 2، الزمالك يواصل محاولاته لضم اللاعب، وسط تمسك كبير من جانب الجهاز الفني والإدارة البيضاء، على الرغم من الرفض المتكرر من إدارة بتروجت لفكرة رحيله.

وأضاف أن مسؤولي الزمالك تواصلوا أكثر من مرة مع إدارة بتروجت من أجل معرفة موقفهم النهائي من بيع اللاعب، لكن الرد كان واضحًا برفض التفريط في خدمات حمدان، مع الإصرار على استمراره مع الفريق.

وتابع شلبي: "الزمالك لم يفقد الأمل حتى الآن، فهناك متابعة مستمرة للموقف، في ظل عدم غلق باب القيد الصيفي حتى اللحظة، وتعول الإدارة البيضاء على حدوث انفراجة في الساعات الأخيرة من الميركاتو".