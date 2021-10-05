نائبة الشيوخ: ننتظر مشروع قانون الأحوال الشخصية والإيجار القديم

كشفت إيريني ثابت عضو لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ، أبرز أولويات المجلس الشيوخ الفترة المقبلة، قائلة:" مشروع قانون الأحوال الشخصية و الإيجار القديم ابرز الاهتمامات".

وقالت “ثابت” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن مجلس الشيوخ ينتظر إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية وتمرير مشروع قانون الايجار القديم إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه ومناقشته لما لهم من اهمية كبيرة تمس الأسرة المصرية بشكل مباشر.

واشارت عضو مجلس النواب، الى أن لجنة العلاقات الخارجية سوف تجتمع الفترة المقبلة لوضع خطة للسير عليها ونواب الشيوخ ينتظرون مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب للنظر والمناقشة.



