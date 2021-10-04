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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة..كيروش يعلق على استبعاد شريف وأفشة..وعلي معلول يجدد عقده مع الأهلي

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.

 

استبعاد قفشة وشريف.. أول تعليق من كيروش على اختيارات قائمة منتخب مصر

علق كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على اختيار قائمة المنتخب لمواجهتي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

 

علي معلول يجدد عقده مع النادي الأهلي.. خاص

نشر حساب النادي الأهلي على موقع التواصل “تويتر” صورة للاعبه التونسي علي معلول، مستغلًا انقطاع خدمة “ فيس بوك” و"واتس آب" و"إنستجرام" عن العالم.

 

أسطورة ليفربول: كريستيانو رونالدو سبب صعوبة المفاوضات في تجديد عقد محمد صلاح

أكد جون بارنز، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي في الثمانينيات من القرن الماضي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثًا لصفوف مانشستر يونايتد، السبب في صعوبة مفاوضات “ الريدز” مع محمد صلاح لتجديد عقده.

 

بيراميدز وفيوتشر يهددان بفشل صفقة الأهلي المنتظرة مع المقاولون العرب.. تفاصيل

يواجه مسئولو النادي الأهلي صعوبات فى ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب وذلك عقب العروض المغرية التي تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة.

 

بعد توقف فيس بوك وإنستجرام.. أكثر اللاعبين والأندية المُتابَعين على المنصات العالمية

يعيش العالم حاليًا في فترة أشبه بالعزلة بعد انقطاع خدمات “ فيس بوك” و" واتس آب" و"إنستجرام".

 

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