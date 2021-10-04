أسطورة ليفربول: كريستيانو رونالدو سبب صعوبة المفاوضات في تجديد عقد محمد صلاح

أكد جون بارنز، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي في الثمانينيات من القرن الماضي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثًا لصفوف مانشستر يونايتد، السبب في صعوبة مفاوضات “ الريدز” مع محمد صلاح لتجديد عقده.

وقال بارنز في تصريحات نقلتها صحيفة “ ليفربول إيكو" البريطانية:"أولاً ، أي أرقام تتم مناقشتها حاليًا هي مجرد أرقام من فراغ، لا أحد ، باستثناء فريق ليفربول وفريق صلاح ، يعرف ما هو موجود بالفعل على طاولة المفاوضات.. ينتهي عقده في عام 2023 ، لذا فإن المفاوضات جارية بالطبع ولكن مع ذلك ، كما هو الحال دائمًا ، تأتي تكهنات ضخمة بشأن ما يطلبه اللاعب وتميل هذه الأرقام إلى التصاعد."

وأضاف:"من ناحية الوقت ، لا داعي للذعر بعد ولكن من الواضح أن ليفربول لا يريد أن يكون في موقف قد يغادر فيه صلاح من أجل لا شيء.. لكنهم أيضًا لا يريدون أن تصبح مفاوضات العقد تشتيتًا للموسم، لذلك كلما تم الاتفاق مبكرًا كان ذلك أفضل."

وأردف:"صلاح هو أحد أفضل اللاعبين في العالم ، إن لم يكن الأفضل ، ومع ذلك ، فهو يستحق زيادة في الراتب، لكن ما إذا كان يتوقع أكثر من ضعف ما يكسبه اليوم، فهذا سؤال مختلف تمامًا."

وكانت تقارير صحفية أشارت لطلب محمد صلاح الحصول على راتب أسبوعي يُقدر بـ 500 ألف جنيه إسترليني، من أجل تجديد عقده مع ليفربول.

وزاد بارنز:" صلاح يعرف قيمته لكنه سعيد أيضًا في ليفربول.. إنه مليء بالطاقة والشهية والرغبة، وهذا بالنسبة لي يوحي بأنه يرغب في البقاء حيث هو وأعتقد أنه سيتم توقيع عقده الجديد مع ليفربول."

وتابع:"حتى في أفضل الأوقات ، تمتلئ محادثات العقود دائمًا بالتكهنات والشائعات ولكن أكثر من ذلك في الوقت الحالي على خلفية أن رونالدو أصبح أكثر اللاعبين تقاضيًا للأجور في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 480 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع."

واختتم قائلًا:"لذلك على الفور ، يتحول الحديث إلى أن صلاح يريد أكثر من رونالدو وما إذا كان هذا مختلقًا أم لا ، لكن في كلتا الحالتين ، فإنه يحتل العناوين الرئيسية.. يميل أعلى راتب أسبوعي مدفوع إلى أن يصبح معيارًا لتكهنات تجديد العقد.. عقد أي لاعب، ثم ترتفع الأرقام من هناك حتى يتم تأكيد الصفقة الفعلية ، والتي تميل إلى أن تكون أقل بكثير، ولكن هذه هي كرة القدم."

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل.