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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جدى كان رافض اذكر اسمه.. أبرز تصريحات محمد التاجى فى "صاحبة السعادة"

محمد التاجى
محمد التاجى

حل الفنان محمد التاجي ، ضيفا في برنامج صاحبة السعادة  ، للإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية “دي ام سي” . 

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الناس كلها بكت فيه..محمد التاجي يكشف عن أصعب مشهد بمسلسل لعبة نيوتن

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محمد التاجي: موجوع على رحيل الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز

وفى هذا التقرير ننشر أبرز التصريحات الفنان محمد التاجي فى برنامج صاحبة السعادة . 

1- أحيانا أكون أبا طيبا وفي أحيان أخرى أكون شرسا في الأخطاء.

2-  أتقدم بالشكر إلى أبنائي وأحفادي لأنهم هم من علموني معنى الأبوة

3- لم يعلم الكثير أنني حفيد الفنان الكبير “عبد الوارث عسر” 

4- جدي كان يرفض أن يتم ذكر أنى حفيده  إذا أردت أن أدخل الفن.

5- جدي الفنان عبد الوارث عسر، كان في العناية المركزة من عام 1979 إلى عام 1982

6- خلال فترة ما كنت أقوم على رعاية والدتي، خاصة خلال فترة مرضها، ومع قلة الأدوار خلال تلك الفترة، لم أظهر بالشكل المطلوب.

7- استفدت من خبرات الراحل نور الشريف

8-  شاركت مع سمير غانم في مسرحية المتزوجون" و"وأخويا هايص وأنا لايص"، مؤكدا أنه و"قعدنا 6 سنين بنعرضها".

9- أصعب مشهد في “ لعبة نيوتن ” عندما تحدثت مع الفنانة منى زكي على الهاتف وعلمت انها سمت  ابنها “إبراهيم” وهي الشخصية التي أديتها

10 - أول عمل قدمته في المسرح كان على "الطليعة"

11- الفنان سمير غانم عمره ما زعل حد وكان طيب 
12- موجوع على رحيل الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز

 

الفنان محمد التاجي محمد التاجي برنامج صاحبة السعادة اسعاد يونس تصريحات الفنان محمد التاجي

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