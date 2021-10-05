جدى كان رافض اذكر اسمه.. أبرز تصريحات محمد التاجى فى "صاحبة السعادة"

حل الفنان محمد التاجي ، ضيفا في برنامج صاحبة السعادة ، للإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية “دي ام سي” .

وفى هذا التقرير ننشر أبرز التصريحات الفنان محمد التاجي فى برنامج صاحبة السعادة .

1- أحيانا أكون أبا طيبا وفي أحيان أخرى أكون شرسا في الأخطاء.

2- أتقدم بالشكر إلى أبنائي وأحفادي لأنهم هم من علموني معنى الأبوة

3- لم يعلم الكثير أنني حفيد الفنان الكبير “عبد الوارث عسر”

4- جدي كان يرفض أن يتم ذكر أنى حفيده إذا أردت أن أدخل الفن.

5- جدي الفنان عبد الوارث عسر، كان في العناية المركزة من عام 1979 إلى عام 1982

6- خلال فترة ما كنت أقوم على رعاية والدتي، خاصة خلال فترة مرضها، ومع قلة الأدوار خلال تلك الفترة، لم أظهر بالشكل المطلوب.

7- استفدت من خبرات الراحل نور الشريف

8- شاركت مع سمير غانم في مسرحية المتزوجون" و"وأخويا هايص وأنا لايص"، مؤكدا أنه و"قعدنا 6 سنين بنعرضها".

9- أصعب مشهد في “ لعبة نيوتن ” عندما تحدثت مع الفنانة منى زكي على الهاتف وعلمت انها سمت ابنها “إبراهيم” وهي الشخصية التي أديتها

10 - أول عمل قدمته في المسرح كان على "الطليعة"

11- الفنان سمير غانم عمره ما زعل حد وكان طيب

12- موجوع على رحيل الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز