محمد التاجي: موجوع على رحيل الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز

قال الفنان محمد التاجي، إن مسلسل “حكايات هو وهي” والذي شاكت مع الفنان العظيم أحمد زكي كانت بمثابة بداية الجماعات الاسلامية، مؤكدا أنه أول عمل روج لما سيحدث بعد ذلك في مصر من ظهور تلك الجماعات.

وأضاف محمد التاجي، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة” عبر فضائية “دي ام سي”، أنا موجوع اوى على سمير غانم ودلال عبد العزيز"، بعد رحيلهم.

وتابع محمد التاجي، أنني شاركت مع سمير غانم في مسرحية المتزوجون" و"وأخويا هايص وأنا لايص"، مؤكدا أنه و"قعدنا 6 سنين بنعرضها".

الفنان سمير غانم عمره ما زعل حد

وأشار الفنان محمد التاجي إلى أن "الفنان سمير غانم عمره ما زعل حد، وكان طيب".

