الناس كلها بكت فيه..محمد التاجي يكشف عن أصعب مشهد بمسلسل لعبة نيوتن

قال الفنان محمد التاجي، إنه خلال فترة ما كنت أقوم على رعاية والدتي، خاصة خلال فترة مرضها، ومع قلة الأدوار خلال تلك الفترة، لم أظهر بالشكل المطلوب.

وأضاف محمد التاجي، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة” عبر فضائية “دي ام سي” أنني استفدت من خبرات الراحل نور الشريف، مشيرا إلى أنني في مسلسل لعبة نيوتن كان هناك مشهد جمعني بالفنان محمد ممدوح، وأدى دور رائع.

وتابع محمد التاجي، ان هناك مشهد “الناس كلها بكت فيه” عندما تحدثت مع الفنانة منى زكي على الهاتف وعلمت انها سمت ابنها “إبراهيم” وهي الشخصية التي أديتها.

كان في العناية المركزة

وأشار التاجي إلى ان، جدي الفنان عبد الوارث عصر، كان في العناية المركزة من عام 1979 إلى عام 1982، مؤكدا أنني تعلمت منه في الفن واكتسبت الخبرة.