محمد التاجي: استفزاز محمود عبد العزيز لي هو سبب نجاحي في مسلسل "البشاير"

تحدث الفنان محمد التاجي عن دوره في مسلسل "البشاير"، قائلاً: "الفنان محمود عبد العزيز استفزني، وقالي انت هتعمل الشخصية ديه إزاي!، قولتله مش عرف لسه، قالي أصلها شخصية متشافة ومعروفة واتعملت كتير قبل كده".

وأضاف محمد التاجي خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "فكرت وغيرت الإستايل كله اللي مُتعارف عليه في الدور ده، وقولت نسيب ديفوه واحد وهو الصوت ونطقي للكلام في الدور ده".

وتابع الفنان قائلاً: "لحد دلوقتي فيه ناس بتقابلني في الشارع ومش بتبقى عارفة اسمي وبتناديني بـ "سعيد"، اللي هو اسمي في مسلسل "البشاير".

وأردف محمد التاجي: "مفيش أي إيفيه فضل معلق مع الناس كلها منذ عام 58حتى الآن، قد دوري واسمي في مسلسل البشاير".