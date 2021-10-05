مستشار رئيس الوزراء: هدفنا الوصول إلى حكومة بدون تعاملات ورقية

أوضح هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، عن كيفية إستخلاص الحكومة من تشابك الأوراق المطلوبة لتخليص خدمة ما، قائلا: إنه من أجل إدخال الكمبيوتر فى خدمة معينة لا يتم أخذها كما هي، بل تنقية وتحديث خطوات معينة، ثم ميكنتها فى النهاية.



وأضاف هاني محمود خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأول"، "هدفنا أننا نصل لحكومة بدون ورقية، معقبا: "مثال على دا كل المواد اللي جاية مصر هتدخل عن طريق الكمبيوتر سيستم وهي بتتشحن فى بلد المنشأ وقبل وصول السفينة".

وتابع أن الأمر كان يستغرق كثيرا من قبل، لافتا إلى أن وزارة المالية مصممة على هذا النظام الذى بدأ بالأول من أكتوبر، وعدم السماح لمرور أي شيء إلا عند تسجيلها فى بلد المنشأ.

