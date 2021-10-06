مستقبل وطن بالسويس يحصد درع الامتياز كأفضل تنظيم لدورة كرة القدم

للموسم الثالث

حصدت أمانة حزب مستقبل وطن بالسويس درع الامتياز كأفضل تنظيم لدورة مستقبل وطن لكرة القدم الموسم الثالث على مستوى الجمهورية بعد التقييم والمتابعة من الأمانة المركزية للدوريات التى نظمتها أمانات المحافظات على مستوى الجمهورية وجاء اختيار محافظة السويس بعد الإشادة بعناصر التنظيم والالتزام والتغطية الإعلامية .

وقام النائب سيد الكرماوى عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للدورة بالسويس بتسلم درع الامتياز من النائب المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب الذي وجه التحية والتقدير لمحافظة السويس على النجاح المتميز لأمانة المحافظة بالسويس بقيادة النائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس متمنيا لهم مزيداً من النجاح والتوفيق.