سقوط شخص لاستيلائه على أكثر من مليوني جنيه من المواطنين بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بمحافظة سوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد تلقت بلاغات من عدد من المواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج بقيام شخص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة حيث قام صاحب محل لتجارة المواد الغذائية مقيم بمحافظة سوهاج بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية من خلال المحل الخاص به مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بحوالي مليونين و173 ألف جنيه من الشاكين، وتوقف عن سداد أصل المبالغ وأرباحها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم .

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة.