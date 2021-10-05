عاجل
أول تحرك من البرلمان بعد أزمة تعطل فيس بوك ومنصاته.. نواب: العالم تأثر كثيرا بغياب مواقع التواصل.. مطالب لشركات الاتصالات بإبلاغ عملائها فور وقوع أى عطل.. وإطلاق حملات للتوعية بخطورة إدمانها ورشة لنشر الوعي بالحضارة المصرية.. أزياء مصر القديمة في بيت السناري بداية فك الغلاف القماشي الفضي والأزرق من قوس النصر في باريس أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي رئيس مجلس نواب كازخستان لبحث التعاون العلمي رئيس فيورنتينا يعلن رفض فلاهوفيتش تجديد عقده مع الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط شخص لاستيلائه على أكثر من مليوني جنيه من المواطنين بسوهاج

أرشيفية
أرشيفية

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بمحافظة سوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها. 

 

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد تلقت بلاغات من عدد من المواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج بقيام شخص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون. 

 

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة حيث قام صاحب محل لتجارة المواد الغذائية مقيم بمحافظة سوهاج بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية من خلال المحل الخاص به مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بحوالي مليونين و173 ألف جنيه من الشاكين، وتوقف عن سداد أصل المبالغ وأرباحها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم .

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة.

ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالشرقية

بقيمة 320 ألف جنيه.. ضبط زيوت قبل بيعها بالسوق السوداء فى سوهاج

وزارة الداخلية ضبط شخص مكافحة جرائم الأموال العامة تجارة المواد الغذائية سوهاج

ترشيحاتنا

نزلة السمان قبلة ومملكة عشاق ركوب الخيل في مصر.. صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

احترس.. طعام شهير يخفض الكوليسترول ويقلل خصوبة الرجال

افتتاح أولى دورات القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام

إنشاء مركز خدمات سياحية تراثية بالأهرامات ونقل أهالي نزلة السمان الى حدائق أكتوبر

الإسكان تطرح 50 وحدة سكنية بمدينة 15 مايو.. خطوات التقديم والشروط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

رفض مقابلة ممدوح عباس.. الغندور يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أشرف بن شرقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد اللعبة.. ظهور أغرب سيارة في شوارع السعودية| فيديو

زيادة الوزن.. تحذيرات مهمة من تصوير الطعام قبل تناوله

مفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي في موسم الرياض ومباراة خيالية مع باريس سان جيرمان|فيديو

دليل 100% على وجود الفضائيين.. ظهور طبقين طائرين في السماء |صور

فيديو

فيديو جراف.. عقارات بالملايين.. الديوان الملكي الأردني: وثائق باندورا غير دقيقة

خسائر بالمليارات .. تفاصيل ليلة سقوط فيسبوك وواتساب وإنستجرام "فيديو"

فيديو جراف.. رأفت الهجان.. كرمه السادات وإيهاب نافع حلقة وصل مع المخابرات.. تفاصيل

فيديوجراف| من أجل الحب.. أميرة يابانية تتنازل عن كل ما تملك

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

اﻟﻤﺰﻳﺪ