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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رانيا الملاح: الغواص أول عمل شاركت فيه مع الراحل عامر منيب.. فيديو

رانيا الملاح
رانيا الملاح

قالت الفنانة رانيا الملاح، إنها تعمل في مجال الفن منذ زمن بعيد وبدأت في عمل الاعلانات في عمر الـ18 سنة، مشيرة إلى أن أول عمل فني قامت به كان مع الفنان الراحل عامر منيب في فيلم "الغواص".

وأضافت رانيا الملاح خلال لقائها في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد 2 " الذي تقدمه الاعلامية نشوى مصطفى ، أنها لم تكن تتخيل انها ستعمل في مجال الفن ، مؤكدة أنها تخرجت في كلية الإعلام، لافتة الى ان شكلها عكس شخصيتها .

بدي أسود.. رانيا الملاح تتألق بإطلالة جذابة.

نشرت الفنانة رانيا ملاح عدة صورة  لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رانيا ملاح بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بدي أسود، مكشوف الصدر، وبنطلون ليجن بنفس اللون وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

وتركت رانيا ملاح خصلات شعرها البني منسدلة بطريقة جذابة ومميزة للغاية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها، وأما من الناحية الجمالية وضعت بعض اللمسات التي تبرز جمالها الناعم، فاختارت اللون الروز كأحمر شفاه، والماسكارا لتبرز من جمال عينيها.


يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.

 

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

 

صدى البلد التواصل الاجتماعي إطلالة جذابة مجدى كامل نشوى مصطفى موقع التواصل الاجتماعي عامر منيب الفنانة رانيا الملاح

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