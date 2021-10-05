للاستخدام اليومي .. تعرفي على كريم لتقشير وترطيب البشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن استخدام الميك أب بكثرة يعد مشكلة كبيرة، مشيرة إلى أنه من أجل منع تلك المستحضرات وأثارها الجانبية على البشرة يجب ترطيب البشرة عن طريق استخدام كريم بينكي.



وأضافت دينا أبو السعود خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن كريم بينكي يقوم بتقشير البشرة بدون أى أعراض جانبية، موضحة أنه باستخدامه يوميا تستطيع البشرة تعويض استخدام أي أنواع كريمات أخرى.



وفي سياق أخر، كشفت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، عن أفضل منتج لحماية البشرة من الجفاف في فصل الشتاء، قائلة: "كريم بينكي" أفضل منتج"، مشددة على ضرورة الحفاظ على البشرة.

وأضافت دينا أبو السعود، أن كريم بينكي يحتوي على الكثير من المواد التي تؤدي إلى ترطيب وتقشير البشرة، بالإَضافة إلى علاج التصبغات بدون أي مضاعفات.