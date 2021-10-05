حلمي النمنم: بريطانيا موّلت حسن البنا لإنشاء جماعة الإخوان

كشف الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة سابقًا، أن المستعمر البريطاني في مصر قام بتمويل حسن البنا بمبلغ 500 جنية لإنشاء جماعة تنشر فكرة وضع دستور وقانون التراجع عن فكرة الاستقلال.



جاء ذلك خلال فعاليات ثالث أيام معسكر شباب الوفد ٢٠٢١ المنعقد تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، في العين السخنة.



وأشار النمنم إلى أن البنا أسس جماعة الاخوان وكانت تضم 14 فرد وكانوا جميعهم من البسطاء لا يملكون أملاك أو أموال حتى يستطيعوا الإنفاق على الجماعة ولكن كان الاحتلال هو من يقوم بتمويل الجماعة من أجل تحقيق هدف وهو إيقاف سعد زغلول والشعب المصري عن فكرة الاستقلال وضرب مصر من الداخل لتفتيت الوحدة المصرية من خلال هدم حزب الوفد الذي يعبر عن فكرة مهمة جدا وهي فكرة الوطنية المصرية.



وأكد النمنم أن فكرة الجماعات السرية دخلت في مصر على يد المستعمر البريطاني بعد أن شاهد الأداء السياسي المميز والترابط المجتمعي القوي وترسيخ فكرة الاستقلال التام بسبب ثورة 1919 قرر المستعمر أن يغير فكرة الاستقلال من خلال نشر هذه الفكرة بين المصريين ولكن رفض الشعب اي حدث الا عن الاستقلال.



وقال النمنم إنه بجانب العمل السياسي الطبيعي الذي يتم ممارسة في العالم هناك دائما تظهر جماعات سرية تقوم بمعليات اغتيال وجرائم أخري مريبة، مشيرا إلى أن من أسس لهذا الفكر الاستعمار الانجليز حيث اعتمد الاستعمار على هذه الجماعات لتحقيق مصالحها كما حدث في الهند وفلسطين وغيرها من الدول.

ولفت النمنم إلى أن الجماعة قامت باغتيال النقراشي باشا والجماعة كانت بارعة في عملية الاغتيال والتصفية الجسدية وقتل حتى يصاب الجميع بالخوف ولا يقف أحد أمامهم وكان دائما الحكومة تتصدي لهم من خلال القانون وهذه الجماعات دائما تصدر بأن اختلافها مع شخص وليس دولة.

وأوضح النمنم أن 3 يوليو 2013 تاريخ مهمة في تاريخ مصر الحديث لأنه السبب في ثورة 30 يونيو حيث كان تفويض من الشعب المصري المطلق لإنقاذ الدولة المصرية من الجماعة ونزول الشعب المصري في 30 يونيو لتحقيق ذلك وكان هتاف الشعب "يسقط يسقط حكم المرشد" وكان هذا هو المطلب الوحيد في للشعب المصري في ثورة 30 يوينو من اجل إنقاذ الدولة .

وتتكون اللجنة المشرفة على معسكر شباب الوفد ٢٠٢١ من محمد فؤاد سكرتير مساعد الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة أمين الصندوق المساعد للوفد، ومقرر اللجنة النوعية للشباب، والدكتور هاني صبري نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب، والنائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا، والرئيس السابق للجنة النوعية للشباب.