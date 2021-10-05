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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ.. سيرين عبد النور تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، فيديو جديد من مطبخها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالات بسيطة وناعمة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.


تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور

 

أطلت سيرين عبد النور بتوب كت باللون الأسود والفوشيا، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وجريئة.
 

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وظهرت سيرين عبد النور بشعر قصير وتركته منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

ولم تتكلف سيرين عبد النور جمالها، في وضع المكياج، وأكتفت بوضع احمر شفاه باللون الروز الفاتح مع الماسكرا لتبرز من جمال عينيها.

 

 سيرين عبد النور


واكتفت سيرين عبد النور إطلالتها بإرتداء قلادة ناعمة باللون الذهبي حول عنقها، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وغير متكلفة.


نشأة سيرين عبد النور

 

سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

ولدت سيرين في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.
 

مسيرة سيرين عبد النور


كان أول عرض أزياء تشارك فيه الفنانة سيرين عبد النور بملابس خاصة بموسم "عيد الميلاد" لعدد من مصممي الأزياء منهم زهير مراد، وظهرت في إعلان لأحد مساحيق الغسيل، جرى تصويره في لبنان ليعرض في السعودية، وفي عام 1994 شاركت كموديل في كليب الفنان جورج وسوف لأغنية "كلام الناس".

في بداية عام 1998 بدأت الظهور في محطة LBC كممثلة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية، وفي عام 2002 انتخبت سيرين كأحسن موديل من خلال منافسة ضخمة. 

وفي عام 2003 حصلت علي أول بطولة لها من خلال مسلسل ابنتي، وفي 2004 بدأت في شق طريقها نحو الغناء، وأصدرت أول ألبوم لها بعنوان ليلة من الليالي.

وذاع صيت سيرين عبد النور في مصر والعالم العربي منذ فيلم "رمضان أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي، حيث كان أول فيلم من بطولتها سنة 2008.

وفي نفس السنة ظهرت كضيفة شرف في فيلم دخان بلا نار الذي تم تصويره في بيروت وكان بإنتاج مشترك لبناني مصري، يقول الناقد محمد حسن حجازي عن دورها في الفيلم"تزين الفيلم سيرين عبد النور، بجمال خاص جدًا رغم حضورها كضيفة شرف كرمى لفيلم لبناني".

تراوحت أدوارها بين المسلسلات والأفلام وعادت 2009 الشاشة اللبنانية في دور البطولة في الأدهم مع أحمد عز، و دخلت السينما المصرية من أبوابها العريضة حينما شاركت في فيلم المسافر مع النجم العالمي عمر الشريف الذي أنتجته وزارة الثقافة.

وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها ..

https://www.instagram.com/reel/CUpXfmeDUVc/?utm_source=ig_web_copy_link

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