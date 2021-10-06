هزيمة توم كروز.. بدء تصوير أول فيلم روسي في الفضاء

في مجال جديد للمنافسة بين الروس والامريكان ولكن هذه المرة متمثلة أمام كاميرات السينما، حيث يستعد الروس للفوز على توم كروز لتصوير أول فيلم في الفضاء، حيث سبقت ممثلة روسية الممثل الأمريكي بخطوات.

وانطلقت الممثلة يوليا بيريسيلد الثلاثاء، 5 أكتوبر، إلى محطة الفضاء الدولية جاهزة لتصوير مقاطع من فيلمها الجديد والأول في الفضاء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كان من المقرر أن يصبح توم أول ممثل يصنع فيلمًا في الفضاء ، لكن رحلته لهذا الشهر تأخرت حتى عام 2022، ويُشاع أن نجم هوليوود، سيتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في مشروع قيمته 200 مليون دولار بدعم من رجل الأعمال إيلون ماسك، لكنه تعرض للضرب القاضية على يد الممثلة الروسية بيريسيلد، والمخرج كليم شيبينكو، وسوف يقضون 12 يومًا فوق الأرض في التصوير الذي سيشمل رواد فضاء في المحطة يعملون كإضافات.



ووصف مخرج الفيلم بأنه "تجربة" حيث لا يوجد أحد سبق وخاض هذه التجربة للحصول على نصيحة منه، وأضاف: "لا يوجد مصور واحد يمكنه أن يجيب على كيفية العمل بالضوء في الفضاء".



كما أكد:"لن يكون على نفس المستوى كما هو الحال على الأرض ، لكننا سنبذل قصارى جهدنا. نحن جاهزون لذلك، لقد فات الأوان قليلًا للخوف لأننا وصلنا حتى الآن ، وهناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها، ولكي نكون صادقين لم يتبق وقت للخوف".