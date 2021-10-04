لأول مرة.. تصوير فيلم سينمائي في الفضاء بين الكواكب

على ما يبدو أن الذهاب والعودة من الفضاء بغرض السياحة سيزداد في الفترة المقبلة ولن يكون للرحلات فقط بل لتصوير الأفلام أيضًا، فمن المقرر أن يتم تصوير أول فيلم في الفضاء الخارجي.

فإلى جانب اثنين من رواد الفضاء والمخرج ، ستنطلق الممثلة الروسية "يوليا بيريسيلد" البالغة من العمر 37 عامًا ، على متن مركبة Soyuz MS-19 ليتم تسليمها إلى المحطة التي تدور حول الأرض على ارتفاع حوالي 220 ميلاً (354 كم).

ويأتي إطلاقهم بعد أسابيع فقط من إطلاق أول طاقم مدني بالكامل على متن صاروخ وكبسولة طورتها شركة سبيس إكس، بحسب ما نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ويضيف ذلك عنصرًا من المنافسة الروسية الأمريكية المستمرة منذ عقود إلى الرحلات الفضائية، ويخطط توم كروز لتصوير فيلمه الخاص في الفضاء في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال المخرج والممثل كليم شبينكو في مؤتمر صحفي الشهر الماضي:"هذا الفيلم يدور حول قصة شخص عادي ... طبيب لا علاقة له باستكشاف الفضاء ولم يفكر فيه مطلقًا ، يُعرض عليه السفر إلى محطة الفضاء الدولية، وإنقاذ حياة رائد فضاء وسيظهر رواد الفضاء المحترفون في الطاقم أيضًا في الفيلم".

وقال القائد أنطون شكابلروف: "لن أشارك في الفيلم ، لكنني ما زلت بحاجة إلى معرفة كيفية صنع فيلم في مكان غير عادي مثل الفضاء الخارجي".

فيما قالت الممثلة الرئيسية يوليا بيريسيلد ، إنها تعلمت كيف تكون فنانة الماكياج والمصممة الخاصة بها في هذا الفيلم.