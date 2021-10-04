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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

صدى البلد

تعتقد منظمة علماء الآثار أنها عثرت على جبل سيناء المقدس في المملكة العربية السعودية، في اكتشاف جديد يحمل الكثير من الإدعاءات حول المكان الذي تلقى فيه سيدنا موسى من الله الوصايا العشر، فإذا تدعي الأبحاث الاخيرة أن جبل سيناء المذكور بالكتب المقدسة في السعودية وليس مصر.


جبل سيناء بارز في الكتاب المقدس لكونه قاد موسى بني إسرائيل وحيث تلقى الوصايا العشر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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تدعي منظمة علماء الآثار التوراتية ، The Doubting Thomas Research Foundation ، أنها وجدت الجبل الفعلي وهو جبل مقلة ، والذي يمكن العثور عليه في سلسلة جبال جبل اللوز في شمال غرب المملكة العربية السعودية.

 

على موقع الويب الخاص بهم ، تبني The Doubting Thomas Research Foundation ادعاءاتها على 17 نقطة معيارية ، مما أدى بهم إلى أن جبل مقلة هو الموقع الأكثر منطقية لما ورد في الكتب المقدسة.


قال رئيس المؤسسة ريان ماورو: 'أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل بعض العلماء يدعون أن الخروج أسطورة هو قلة الأدلة أو عدم وجود دليل على ما تم العثور عليه في سجلات الكتاب المقدس في جبل سيناء التقليدي في شبه جزيرة سيناء بمصر.

وأضاف:"لكن ماذا لو كان هؤلاء العلماء يبحثون بالفعل في المكان الخطأ؟، انتقل إلى شبه الجزيرة العربية وستجد أدلة مقنعة بشكل لا يصدق تتطابق مع رواية الكتاب المقدس".

يُعتقد أن جبل مقلة هو الجبل الحقيقي بسبب العديد من النقاط بما في ذلك القمم السوداء التي يعتقد أنها احرقتها الشمس أو النار، كما  تم اكتشاف موقع قريب يبدو أنه مذبح بالقرب من قاعدة الجبل ، والذي يمكن أن يكون في العهد القديم المذبح الذي بناه موسى عند سفح جبل سيناء.

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يقع الجبل أيضًا بالقرب من شاطئ نويبع ، الذي يقال أنه المكان الذي قسم فيه الله البحر لموسى وبني إسرائيل تبعًا للعلماء الذين اكتشفوا مسارات تحت الماء.

وفي حديثها على موقع The Doubting Thomas Research Foundation ، قالت المنظمة إن البحث في جبل مقلة كان محدودًا للغاية بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الموقع.

 

علماء الآثار سيناء السعودية موسى

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