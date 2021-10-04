خانه توازنه.. نهاية مؤسفة لرجل أثناء ركوب قطار

اختل توازن رجل داخل محطة قطار، انتهى بوفاته بشكل مأساوي إثر سقوطه خلال صعوده مع باقي الركاب على متن قطار في مدينة نيويورك.

فقد الرجل الذي كان في منتصف الثلاثينيات من عمره ولم يتم الكشف عن هويته رسميًا ، توازنه وسقط من القطار على القضبان.

وأكدت الشرطة أنه بعد ذلك صدمه قطار آخر قادم، ووجد الضباط الرجل فاقد الوعي وغير مستجيب في حوالي الساعة 4.35 صباح يوم السبت (2 أكتوبر) وأعلن خبراء طبيون وفاته في مكان الحادث.



وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن الرجل كان يركب مع باقي الركاب قطار أنفاق على جسر ويليامزبرج عندما وقع الحادث.

تم تعليق القطار بين شارع Broad Street و Marcy Avenue وفقًا لهيئة النقل الحضرية (MTA).



وقال تيم مينتون ، المتحدث باسم هيئة النقل العام: "ركوب القطارات ليس بالأمر السهل، عليكم الحرص"، ويعبر جسر ويليامزبرج النهر الشرقي في وسط مدينة نيويورك وينضم إلى الجانب الشرقي السفلي من مانهاتن مع بروكلين إلى الشرق.



مرة أخرى في عام 2019 ، توفي رجلان بعد لمس خط كهرباء بقوة 25000 فولت أثناء ركوب الأمواج بالقطار فوق خدمة لندن فوق الأرض.

