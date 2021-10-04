تمساح يترصد ويلتهم طائرة بدون طيار.. واقعة غريبة

أصبحت الطائرات بدون طيار "درون" وجبة شهية لـ التماسيح والحيوانات، فـ للمرة الثانية يقوم تمساح ويلتقط طائرة بدون طيار من الجو ليمضغها بين فكيه.

كان"داني هيرست"، مصور ABC News ، يصور بطائرة بدون طيار "درون" عالية التقنية في داروين بأستراليا عندما بدأ تمساح في المياه المالحة يتابع بعيونه حركة الطائرة.

أفاد هيرست أنه سمع صوت ضخم صادر من التمساح بينما يقفز ويسحب الطائرة بدون طيار إلى الماء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



وبعد مضغها من قبل التمساح وبصقها مرة أخرى ، جرفت الطائرة بدون طيار بعد أسبوعين على ضفاف البحيرة.

تتمتع التماسيح بأقوى عضة في مملكة الحيوانات، وقد حدث هذا الحدث الغريب أثناء تصوير الفيلم الوثائقي 'Crocodile Territory' بمناسبة الذكرى الخمسين لحظر صيد الزواحف في الإقليم الشمالي.

أوضح المصور قائلاً: "لقد وضعت الطائرة بدون طيار فوق بحيرة صغيرة في Crocodylus Park ، وكانت جميع التماسيح متقلبة للغاية، ولكن كان هناك تمساح واحد ، على وجه الخصوص ، كان يمسك بأرضه ويراقب الطائرة بدون طيار ليبتلعها".

