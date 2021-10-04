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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من أعراضه الحمى ونقص الصفائح الدموية.. فيروس جديد وغامض يثير رعب اليابان

صدى البلد

اكتشف العلماء في اليابان فيروسًا غامضًا وغير معروف مسبقًا يمكن أن يصيب البشر وينتقل عن طريق القراد.

وأطلق العلماء على الفيروس الجديد اسم "يزو" ويعتقد أنه ينتقل عن طريق لدغات القراد.، حسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وتشمل أعراض العدوى الحمى وانخفاض الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء، فيما قدم باحثون في جامعة هوكايدو في سابورو باليابان اكتشافهم في مجلة Nature Communications.

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وفقًا لكيتا ماتسونو، عالمة الفيروسات في المعهد الدولي لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ بجامعة هوكايدو، فإن سبعة أشخاص على الأقل في اليابان أصيبوا بالفيروس منذ عام 2014، ولحسن الحظ ، لم تكن هناك وفيات مؤكدة، ومع ذلك ، يعتقد الخبراء اليابانيون أن الفيروس يحتاج إلى التحقيق خارج هوكايدو لمعرفة المزيد عن انتشاره.

وقال البروفيسور ماتسونو: "كل حالات الإصابة بفيروس يزو التي نعرفها حتى الآن لم تتحول إلى وفيات ، لكن من المحتمل جدًا أن يكون المرض موجودًا خارج هوكايدو ، لذلك نحتاج إلى التحقيق بشكل عاجل في انتشاره".

وواجه الباحثون اليابانيون فيروس يزو لأول مرة بعد دخول رجل يبلغ من العمر 41 عامًا إلى المستشفى مصابًا بالحمى وألم في الساق.

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وتم التعرف على فيروس يزو كشكل من أشكال فيروس orthonairovirus، ويعتبر Orthonairovirus جزءًا من عائلة Nairoviridae ، والتي تشمل مسببات الأمراض التي تسبب حمى القرم والكونغو النزفية (CCHF).

في وقت سابق من هذا العام ، حدد العلماء في الصين أيضًا شكلًا جديدًا من فيروس orthonairovirus ، وأطلقوا عليه اسم فيروس Songling (SGLV).

العلماء اليابان القراد

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