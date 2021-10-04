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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هجوم مروع.. كلب يلتهم «خد» طفلة بشراسة |شاهد

صدى البلد

تعرضت طفلة في عمر الشهور إلى هجوم عنيف ومروع، حيث مزق كلب خد الطفلة بين فكيه بينما كانت تستمتع بأول نزهة عائلية على الشاطئ.

كانت الصغيرة والتي تدعى "روزي ماي فيتشيت"، 11 شهرًا ، بين ذراعي عمتها بينما كانت تداعب كلبين صغيرين عندما ذهب لها كلب  أكبر فجأة.

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وقامت والدتها "سارة وارين" بنقلها إلى المستشفى ملطخة بالدماء، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ومرت الطفلة منذ ذلك الحين بالعديد من العمليات لإعادة بناء وجهها وأمضت عيد ميلادها الأول في المستشفى في كولومبيا البريطانية ، كندا.

وقالت العائلة :"كانت روزي ماي تداعب الكلاب الصغيرة عندما اندفعت الثالثة على وجهها ، ممزقة جزءًا من خدها بالقرب من عينها".

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قالت سارة لصحيفة Revelstoke Review المحلية: "لم يكن لدينا وقت حتى لوضعها في مقعد سيارتها ، لقد حملتها أمي للتو أثناء توجهنا إلى المستشفى".

نزهة عائلية الشاطئ طفلة

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