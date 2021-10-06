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رئيس التحرير
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برلمان

نحقق اليوم نصرا جديدا..أبو العينين يهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر العظيم

النائب محمد أبو
النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب

قال النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب أننا نحتفل اليوم بذكري عظيمة فى تاريخنا تلمس قلوبنا جميعا، ذكري الكرامة والشرف لنصر أكتوبر 73، يوم رفع المصريون رأسهم بعزة وفخر ليثبتوا للعالم أن المصري يضحي بروحه و دمائه ولا يمس أحدًا حبة رمل من أرضه .. يوم صمت العالم ليعلوا صوت المقاتل المصري هتافًا بالنصر واستعادة أرضه.

وأضاف أبو العينين فى بيان له :"كل عام والشعب المصري بخير وعزة .. كل عام والرئيس السيسي و قواتنا المسلحة بخير وكرامة ونصر .. إن ما يحدث على أرضنا خلال السنوات الماضية نصر جديد فى كل ربوع مصر لا يقل عن عبور أكتوبر .. عبور جديد نحو البناء والتعمير والتنمية الشاملة والحداثة وبناء الإنسان .. تغيير حياة المصريين للأفضل وتوفير حياة كريمة يستحقها هذا الشعب العظيم انتصار جديد يشعرنا جميعا بالفخر والعزة .. عبور إلي الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي لتمثل مستقبل شعب وحلم قائد مخلص وهب حياته لشعبه ووطنه".

وتابع وكيل مجلس النواب بيانه قائلا: “في الذكري الـ48 لنصر أكتوبر المجيد تحية لقائد الانتصار الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي سيظل أسمه خالدا بحروف من نور فى تاريخنا .. نبعث برسالة حب وتقدير وعرفان لقادة نصر أكتوبر العظام مكانتكم محفورة فى قلوبنا جميعا .. تحية لشهدائنا وأبطالنا من ضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة خير أجناد الأرض وشرف هذه الأمة ومجدها .. ستظل مصر بعزة وكرامة طالما خلفها جيشا عظيما عقيدته الشهادة من أجل مصر وشعبها”.

واختتم  أبو العينين بيانه قائلا: “عاشت مصر بشعبها المخلص وجيشها القوي وقائدها العظيم”.

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب نصر أكتوبر 73 الرئيس السيسي الرئيس الراحل محمد أنور السادات

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