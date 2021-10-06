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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل تعرض لأول مرة..قناة أون تقدم فيلما وثائقيا عن قرب خطة الخداع

صدى البلد

تقدم قناة "أون تي في" غدا الخميس 7 أكتوبر، فيلم وثائقي عن قرب خطة الخداع الاستراتيجي، وكيف ساهمت في نصر أكتوبر العظيم.
 

ويضم الفيلم شهود عيات يرون تفاصيل لأول مرة عن انتصار أكتوبر، وخطط الخداع التي اتبعتها مصر حينها .

وتحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم؛ بالذكرى الثامنة والأربعين على  نصر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

 

وخاضت مصر في معركة العزة معارك كبرى ضد الاحتلال الإٍسرائيلي، وكبدته خسائر فادحة.

 

وتحتفل مصر هذه الأيام، بمرور 48 عامًا، على ذكرى تحرير الأرض المقدسة من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.

وعبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في مصر وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم.

حرب أكتوبر المجيدة علامة مضيئة في تاريخ مصر

وتعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحًا لنصر مبين.

وفي مثل هذا اليوم في الخامس من أكتوبر عام ١٩٧٣؛ أصدر الرئيس الراحل أنور السادات ؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ "التوجيه الإستراتيجي" للفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة.

 

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