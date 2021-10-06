بـ إطلالة جديدة.. ياسمين صبرى تتألق فى أحدث ظهور | شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبدل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى: “ما شاء الله - قمر - ربنا يحفظك”.



جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.



وتعرضت ياسمين صبري مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.