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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بعد 3 ساعات من طرح برومو "رايقة"

عمرو دياب
عمرو دياب

تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد 3 ساعات فقط من طرح برومو أغنيته الجديدة "رايقة". 


وتصدر هاشتاج #رايقةعمرودياب ترتيب الأعلى بحثا على موقع تويتر في مصر. 
وكان عمرو دياب قد طرح من ساعات قليلة برومو أغنيته الجديدة "رايقة" والتي تعد أحدث أغنيات ألبومه "عيشني".

رايقة.. برومو أغنية جديدة من ألبوم عمرو دياب "عيشني"

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أغنية "رايقة" من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.
وتقول كلمات الأغنية :


شوفى ازاى جميلة و انتى كده رايقة 
و بتحلوى حتى لو متضايقة 
يا نجمة مسكت فيها 
و أنا مستقتل عليها 
سيبى ضحكتك عليكى 
عليكى لايقة عليكى لايقة

وكان الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته "حلو التغيير" عبر خدمة فودافون وتطبيق أنغامي ، وفور طرحها تصدرت الأغنية ترند موقع تويتر.


يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات هي" الدنيا بترقص" ، "اتقل" ، و" أحلى ونص
وكان الهضبة قد تصدر المطربين الأكثر استماعا في شهر سبتمبر  عبر تطبيق أنغامي. 
 

عمرو دياب موقع التواصل الاجتماعي رايقة تويتر عيشنى

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