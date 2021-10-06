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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"جالاتا سراي" يتخذ قرارا نهائيا بشأن مصطفى محمد

صدى البلد

كشفت بعض التقارير الصحيفة عن موقف إدارة نادي جالاتا سراي التركي من ضم مصطفى محمد نجم الزمالك خلال الفترة الحالية.  مصطفى محمد

أكدت صحيفة فانتيك التركية أن مجلس إدارة النادي قرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد  عقب تسجيله هدفين مؤخرا. 

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وأضافت الصحيفة أن فاتح تريم المدير الفني للفريق عقد جلسه مع إدارة النادي وطلب ضم مصطفى محمد  بشكل نهائي إضافة لتألقه في المران وبذله الجهد الكبير للعودة لسابق مستواه. 

وأكملت أن تريم ينتظر مزيدا من التألق لمصطفى محمد خلال الفترة المقبلة. 

 

غينيا بيساو تهدد بالانسحاب من مباراة المغرب بتصفيات المونديال

فيما كشفت صحيفة المنتخب المغربية تهديدات رئيس اتحاد غينيا بيساو بالانسحاب من مباراة المغرب فى تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

وذكرت الصحيفة المغربية أن  كارلوس تيكسيرا رئيس اتحاد غينيا بيساو هدد بمقاطعة مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب بلاده غينيا بيساو المقررة مساء اليوم الأربعاء بمركب مولاي عبد الله بالرباط.

وأفادت الصحيفة المغربي. ان رئيس اتحاد غينيا بيساو قال في تصريحات إعلامية ": لن أترك اللاعبين يذهبون إلى الملعب في هذه الظروف الصعبة للغاية، جميع اللاعبين يعانون من الإسهال والقيء، لقد راسلنا مسؤولينا في الموضوع".

وشدد الصحيفة المغربية على أن كافة المعطيات تشير بأن المباراة مازالت قائمة في وقتها اليوم الأربعاء وليس هناك أي تأجيل.

يذكر أن لاعبي منتخب غينيا بيساو تعرضوا إلى التسمم بعد تناولهم وجبة العشاء باخد فنادق المغرب الليلة الماضية.

ويلتقى منتخب غينيا بيساو نظيره منتخب المغرب الليلة فى إطار تصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

وكتبت الصفحة الرسمية لمنتخب غينيا بيساو عبر "فيسبوك": "تعرض لاعبو المنتخب الوطني لحالات قيء وإسهال عقب تناول وجبة العشاء الليلة الماضية

وأضاف البيان أن 25 لاعبا من منتخب غينيا بيساو وعناصر الطاقم الفني تم نقلهم إلى المستشفى للبقاء في العناية المركزة".

فيما نفت تقارير إعلامية مغربية دخول 25 لاعبا من غينيا بيساو إلى المستشفى مكتفية بالقول إن 6  فقط هم من تم نقلهم الى المستشفى.

فيما يترقب المسؤولون عن المباراة اخر التطورات وابلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالمستجدات، وتواجه مباراة غينيا بيساو والمغرب شبح التأجيل فى حال استمرار الأوضاع وعدم تماثل لاعبي غينيا بيساو للتعافي.

مصطفي محمد منتخب المغرب كأس العالم الزمالك جالاتا سراي

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