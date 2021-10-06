عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي لـ لوريال العالمية : نحسن ونشجع الاستثمارات صديقة البيئة

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،" فيسمي شارما"، نائب رئيس شركة "لوريال" لمناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبنواه جوليا، رئيس مجلس إدارة "لوريال مصر"، وحضر اللقاء نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

بعد تطعيم 3 ملايين طالب.. الوزراء يزف بشرى بشأن لقاح كورونا.. والكهرباء تعلن خبراً ساراً للمواطنين

بتوصيل الغاز.. مجلس الوزراء: مساعدة لبنان فرض علينا

وخلال اللقاء، استعرض بنواه جوليا، رئيس مجلس إدارة "لوريال مصر"، نشاط مجموعة "لوریال" العالمية، مشيراً إلى أنها تأسست منذ أكثر من مائة عام، وأصبحت تعمل في 150 دولة، ويعمل بها 88 ألف شخص، وتمتلك المجموعة وتدير 21 مركزاً بحثياً، و36 علامة تجارية فرعية على مستوي العالم، كما تولي المجموعة اهتماماً خاصاً بالبحث العلمي والتطوير.

وفيما يتعلق بشركة "لوريال مصر"، أشار بنواه جوليا إلى أن المجموعة بدأت نشاطها فى مصر عام 2009، وبفضل التعاون المتميز مع الحكومة المصرية، قررت الشركة عام 2010 إنشاء أول مصنع لها في المنطقة ليكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي بدأ نشاطه عام 2013 باستثمارات بلغت 50 مليون يورو.

ولفت بنواه جوليا إلى أن مجموعة "لوریال" أعلنت عام 2015 التزامها بطرح أفضل الممارسات البيئية فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، والاستهلاك الفعال للموارد، والحد من النفايات، وتحقيق الأداء البيئي المستدام، حيث قام المصنع بالفعل بتقليل انبعاثات ثاني أكسـيد الكربون.

وأضاف أن "لوريال" تلتزم بدعم مبادرات المسئولية المجتمعية، حيث نفذت العديد من البرامج التي تعزز التزامها نحو تمكين شرائح متنوعة في المجتمع لاسيما المرأة، وتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، مستعرضاً في هذا الصدد المبادرات التي أطلقتها الشركة في مصر، ومن بينها برنامج لوریال يونسكو من أجل المرأة فى مصـــر عام 2018، والذى يهدف إلى تعزيز دور المرأة وإبراز مساهمتها في مجال البحث العلمي، وزيادة مشاركتها في مجال العلوم. هذا بالإضافة إلى برامج أخرى بالتعاون مع وزارة التضـامن الاجتماعي.

من ناحيته، أشار فيسمي شارما، نائب رئيس شركة "لوريال" لمناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنه حرص على أن تكون مصر من أوائل الدول التي يزورها منذ توليه مهام منصبه الجديد، والذي يتضمن إدارة أسواق 35 دولة.


وتقدم فيسمي شارما بالشكر للحكومة المصرية على التنسيق والتعاون المتميز مع فرع الشركة في مصر ومصنعها، الأمر الذي ساهم في زيادة صادراتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون ونقله إلى آفاق أوسع خلال فترة توليه مهام منصبه.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن تقديره لثقة مجموعة "لوريال العالمية" للاستثمار في مصر، وإعجابه بما حققته الشركة من نجاحات على الأراضي المصرية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل باستمرار علي تحسين مناخ الاستثمار، وتشجع الاستثمارات الصديقة للبيئة. كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم للشركة للتوسع في أنشطتها في مصر خلال الفترة القادمة، وتذليل أية معوقات قد تواجهها.

مدبولى لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوريال لوريال مصر

ترشيحاتنا

التحقيق مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس في قضية فساد

شاهد.. فرحة نزلاء السجون المفرج عنهم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

عقوبة قاسية لمزاولة النشاط رغم وقف الترخيص.. وفقا لقانون المشروعات الصغيرة

دار الإفتاء: الجمعة بداية شهر ربيع الأول لعام 1443 هـ

السعودية.. قوات التحالف تدمر 3 زوارق مفخخة في اليمن

ذكرى المولد النبوي.. منحة إلهية تتحق بالصلاة على آل بيت النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوقي عن الدراسة: الوضع خطير ولا يحتمل التأجيل.. ولادنا خسروا السنتين اللي فاتوا

شوبير : حسام غالي لن يترشح في انتخابات الأهلي .. شاهد

خليفة محمد صلاح .. بالأسماء 3 صفقات تشعل الحرب بين الأهلي وبيراميدز

وائل جمعة يعلن عبر صدى البلد سلامة أشعة الشناوى ولحاقه بمباراة مصر وليبيا

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

السعودية.. رئاسة الحرمين تزف بشرى سارة لمواطنيها

"جالاتا سراي" يتخذ قرارا نهائيا بشأن مصطفى محمد

حاول اغتصابه فخنقه حتى الموت.. تعرف على عقوبة قاتل طفل بشتيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

موت محمول جوا.. تحقيق يفضح بالصور استخدام إثيوبيا طائراتها المدنية لنقل السلاح أثناء حرب تيجراي

كارثة فيسبوك.. شهادة فاضحة لزوكربيرج أمام العالم.. وحقيقة علاقته بشركات التبغ

بعد تألقها في Spencer.. كريستين ستيوارت تتصدر غلاف مجلة إنترتينمنت ويكلي

فيديو

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

رجيم خاطئ.. إطلالة صادمة لـ أمل إبراهيم بعد غياب طويل .. فيديوجراف

يضم عظامًا بشرية.. اكتشاف كهف الموت في السعودية

ما تصلوش عليا وعمرو دياب عجوز.. تصريحات نضال الأحمدية تفتح عليها النار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

رجب الشرنوبي يكتب العبور الآمن

د. غادة جابر تكتب: ماذا نعرف عن حرب أكتوبر؟

سيد الطاهر يكتب: الغاز أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ